Semjén Zsolt szerint Vadai Ágnesnek már a kérdése is hazugság

Hivatalos levelezésbe fogott Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Míg a DK-s politikus a katolikus egyházon belüli szexuális bűncselekmények kivizsgálását követeli a politikustól, addig az egyházpolitikáért is felelős miniszter hazugsággal vádolja Vadai Ágnest.

„Tisztelt Képviselő Asszony! […] Már a kérdése is hazugság… Egyebekben pedig tanulmányozza korábbi válaszaimat!” – áll Semjén Zsolt, a KDNP egyházpolitikáért, egyház-diplomáciáért felelős politikusának egysoros válaszában, amelyet Vadai Ágnesnek címzett.

A levelezést Vadai Ágnes, a DK politikusa kezdte, aki azt kérdezte egy hivatalos parlamenti levélben a politikustól, hogy „Meddig engedi még az Orbán-kormány és személyesen Ön azt, hogy a Magyar Katolikus Egyház elhallgassa a papokat érintő és gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményeket a közvélemény elől?”. Vadai Ágnes és a Demokratikus Koalíció egy ideje már zászlajára tűzte az egyházi szexuális visszaélések eltussolásának feltárását, a párt nemrég közölte, hogy országgyűlési bizottság felállítását kezdeményezi a katolikus egyházon belüli szexuális bűncselekmények kivizsgálására, mert szerintük nem létezik semmiféle független, civil szakértőket foglalkoztató bizottság vagy intézmény erre.

Vadai Ágnes nyilvános csörtéje Semjén Zsolttal pedig nem most kezdődött, legutóbb a DK alelnöke arról számolt be, hogy Semjén Zsolt letiltotta őt a Facebook-oldaláról, és emiatt a követőit kérte meg arra, hogy juttassa el a miniszterelnök-helyettesnek a videóüzenetét, amelyben a közelmúltban pedofilbotrányba keveredett egyházi személyekről kérdezte. A kormány hivatalos narratívája azonban az, hogy az egyház belső ügyei nem tartoznak a kormány hatáskörébe.

Botrány botrány hátán

A közelmúltban több, szexuális visszaélésről szóló hír is bejárta a sajtót. Nemrég írtunk arról, hogy szexuális viszonyba keveredett két tanár egy angyalföldi technikum diáklányaival, emiatt az oktatókat felfüggesztették, és a BRFK jelenleg is eljárást folytat, az érintett diákokat már ki is hallgatták.

De nagy port kavart az a Bábel Balázs érsek által is megerősített ügy, amely részeként kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel vádolnak két papot a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében, és amely miatt itt gyermekvédelmi célzattal indítottak szigorú vizsgálatokat.

Valamint bejárta a sajtót Bese Gergő volt dunavecsei plébános ügye is, akit Bábel Balázs érsek felmentett a papi szolgálat alól, miután kiderült, hogy a NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett rész, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Miután a felvételek eljutottak az érsekséghez, Bese Gergőt szinte azonnal felfüggesztették.