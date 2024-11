Vidéken rejthette el a Budapesten megölt amerikai nő holttestét a gyilkosa

Péntek délelőtt még reménykedve nyilatkozott MacKenzie Michalski, a 31 éves meggyilkolt nő párja az RTL-nek, aki elmondta, hogy barátnője nagyon izgatott volt a budapesti útja miatt, szerette az itteni éttermeket és kultúrát. A nő barátja – akivel hat éve alkottak egy párt – már akkor is arról beszélt, hogy attól tartanak, elrabolták a lányt, hiszen a poggyászát a Teréz körúti rbnb-lakásban hagyta és telefonon sem érték el. A rendőrök egy 37 éves ír férfit gyanúsítanak az emberöléssel, aki egy szórakozóhelyen ismerkedett meg későbbi áldozatával. Majd – a csatorna információi szerint – a holttestet a kocsijába tette, és vidéken elrejtette.

Az amerikai nő kezdetben egy barátnőjével osztozott a Teréz körúti szálláson, majd hétfőn délután Michalski kikísérte barátnőjét a reptérre és visszatért a belvárosba. Este beült egy környéken lévő étterembe egyedül, ahol nagyjából két órát töltött, képet is küldött a barátainak. Ezután átsétált az alig két utcasarokra lévő romkocsmába, ahonnan újabb két fotót küldött az ismerőseinek, hogy megmutassa, milyen hangulatos szórakozóhelyen van éppen. Nem sokkal később innen is távozott, utána már nem lehetett elérni telefonon, a készülék reggelre már ki volt kapcsolva, a barátja is hiába hívta.

Útközben elrabolhatták, de nem tudjuk mi történt pontosan

– nyilatkozta péntek délelőtt a nő barátja, aki az eltűnés hírére azonnal Budapestre utazott.

Késő délután aztán kiderült, hogy az eltűnt nőt meggyilkolták. A rendőrök egy 37 éves ír férfit gyanúsítanak, aki az egyik romkocsmában ismerkedett meg a lánnyal, majd onnan együtt távoztak, hogy aztán több másik szórakozóhelyre is ellátogassanak. Ezután ölhette meg, majd tette kocsiba a holttestet és hajtott vele vidékre, hogy ott rejtse el. Hogy miért végezhetett vele, egyelőre nem tudni. A rendőrök szombat kora délelőttre ígértek részletes tájékoztatást az esetről.