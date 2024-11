Egy piros lámpás negyedben meggyilkolt magyar prostituált után nyomoz a holland rendőrség

Különös módszerrel bukkanna a nyomára a holland rendőrség egy 2009-ben Amszterdamban meggyilkolt magyar prostituáltnak – olvasható a holland rendőrség (politie) honlapján közzétett, angol, holland és magyar nyelven is elérhető felhívásban.

A rendőrség egy speciális vizuális módszerrel, holografikus 3D-s ábrázolással találná meg a 2009-ben meggyilkolt Szabó Bernadett (Betty) gyilkosát. A Nyíregyházán született lány 18 évesen kerekedett fel, hogy prostituáltnak álljon Amszterdamban, mert zavarták anyagi körülményei. A lány hamar teherbe esett, de várandósan is dolgozott, a környéken a „Pingvin” becenevet kapta. A hatóságok elvették tőle a kisbabát, aki nevelőcsaládhoz került, de Betty, amint tehette, visszament dolgozni, majd alig három hónappal a kisfia születése után, 2009. február 19-én több késszúrással meggyilkolták Amszterdam híres, nyüzsgő, piros lámpás negyedében. Betty eltűnésére kolléganői figyeltek fel, akik észrevették, hogy a lány egy ideje nincs a helyén, végül az Oudezijds Achterburgwal utcában találták meg vérbe fagyva. Az amszterdami rendőrség, bár nagy erőkkel nyomozott Szabó Bernadett gyilkosa után, nem tudta megoldani az esetet.

Betty egy zsámolyon ül az ablak mögött

A holland rendőrség most kialakított egy olyan sarkot, ahol több figyelemfelhívó plakát és vetítés mellett egy életnagyságú hologramos vizualizációs elem is felhívja a figyelmet Betty esetére, aki egy zsámolyon ül az ablak mögött, amint a járókelőkhöz fordul segítségért. A rendőrségi akció november 9-től egy héten át tart, kivetítik a Bettyről még életében készült utolsó filmfelvételeket, illetve egy dokumentumfilmet is bemutatnak a gyilkosságról. A holografikus ábrázolásokért az Amsterdam Wanted and Missing Persons Team felel, akik első alkalommal illusztráltak a rendőrségnek ilyen technológiával.

A rendőrség szoros kapcsolatban áll Szabó Betty családjával, ők is hozzájárultak a nyomozás különös módjának megrendezéséhez. „Soha nem késő beszélni” – mondja a rendőrség, akik nehezen hiszik, hogy akkoriban senki nem látott vagy hallott semmi szokatlant, hiszen a lányt Amszterdam egyik legforgalmasabb helyén gyilkolták meg. Az esetet ráadásul súlyosbítja, hogy aki prostituáltat öl meg, rendszerint sorozatgyilkos. A rendőrség 30 ezer euró (12 millió forint) jutalmat is felajánlott az ügy megoldását segítő információkért.