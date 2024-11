Itt a minisztériumi bejelentés: rég várt fejlesztésbe kezd a MÁV

Egy most megvásárolt jármű jó esetben is 2028-ban állhat forgalomba, ezért is van nagy jelentősége a karbantartásnak. Most 100 vasút kocsi felújításába kezdtek, ezek hamarosan az utasok szolgálatába állnak – jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára, Nagy Bálint szombaton a közösségi oldalán.