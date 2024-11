A közgyűlés elfogadta Vitézy Dávid javaslatát, változás jöhet Budapesten

Bár a rendszert a MOHU működteti, de a fővárosnak is van szerepe, ezért a közgyűlés október végi ülésére két témában nyújtott be javaslatot a Podmaniczky Mozgalom, amit most el is fogadtak – fogalmazott közösségi oldalán frakcióvezetőjük, Vitézy Dávid, aki posztjában több pontban részletezi, mindez milyen változást jelenthet a palackok budapesti hulladékgyűjtésében.