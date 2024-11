Immáron nem csak a szomszédban, de Magyarországon is leesett az első hó. Dunaújvárosban ugyan nincs annyira hideg, hogy havazzon, mégis friss hóréteg borítja a tájat, amely az úgynevezett ipari hóesésnek köszönhető.

Ön is látta a hóesést? Az ön közelében is havazik? Van fotója, vagy videója? Küldje el nekünk!

A jelenség jellemzően szmogos, ködös hideg időben jön létre, ilyenkor az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis hóréteg, amely a gyárak által a magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának következménye.

A Metfigyelő osztotta meg az első képeket az idei hóesésről.

A Dunaújvárosi hírportál a Duol is megosztott egy videót az idei első hóesésről, azt írták, „csodás égi jelenségre figyelhettek fel, akik ma korábban ébredtek, előbb a táj sűrű ködbe burkolózott Dunaújvárosban, majd a zúzmarás ködből ködszitálás kezdődött, ami mint amikor meghintenek valamit porcukorral, finoman beborította a tájat”.

Nem csak nálunk, a szomszédos Romániában is havazott, az Extrém időjárás közösségi oldal brassói hóesésről számolt be, amelyhez érkeznek az olvasók képei is. Az országban vasárnap reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig heves havazásra és hóviharra vonatkozó elsőfokú riasztás lesz érvényben Prahova, Buzău, Vrancea, Brassó és Kovászna megye hegyvidékén, főként az 1000 méter fölötti magasságokban. A jelentős mennyiségű havazás nyomán 10-20 centiméteres hóréteg rakódik le a Maszol.ro portál információi szerint.