Dolgozni jött Budapestre az amerikai nő feltételezett gyilkosa

Elrendelte a bíróság a 37 éves ír férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint megölt egy 31 éves amerikai nőt Budapesten. Pásztor József, a gyanúsított ügyvédje kitart amellett, hogy az emberölés egy szerencsétlen baleset miatt következett be. Sajtóinformációk szerint Mackenzie Michalski feltétlezett gyilkosa marketinggel foglalkozott, és munkavállalási céllal érkezett Magyarországra.

Mint írtuk, emberölés áldozata lett a kedd hajnalban eltűnt, 31 éves amerikai nő, Mackenzie Michalski. Feltételezett gyilkosát 24 órán belül elfogták a nyomozók. A gyanúsított lakásán olyan bizonyítékok kerültek elő, amik megalapozták az emberölés gyanúját. A rendőrség információi szerint a 37 éves, M. L. T. nevű, ír állampolgárságú férfi szex közben végzett a lánnyal, majd holttestét egy bőröndbe tette, amit Szigliget egyik erdős területén rejtett el. A férfi vallomást tett, majd az amerikai nő holttestéhez is elvezette a rendőröket. A férfi elismerte, hogy megölte a nőt, de balesetnek állította be a történteket.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője vasárnap elmondta, hogy a bíróság szökés-elrejtőzés veszélye miatt elrendelte az ír férfi 30 napos letartóztatását, a döntés egyelőre nem jogerős. A végzés ellen nemcsak a gyanúsított és a védője, hanem az ügyész is fellebbezett. Az utóbbi álláspontja szerint ugyanis a bűnismétlésnek is reális veszélye van.

Az ír férfi Magyarországon akart dolgozni

A Blikk információi szerint a 37 éves ír állampolgár egy héttel a gyilkosság előtt érkezett Magyarországra. Pásztor József, a gyanúsított ügyvédje a lapnak nyilatkozott arról, hogy az emberölés nem szándékosan következett be.

Szerencsétlen baleset történhetett. A 37 éves férfi korábban törvénytisztelő életet élt, sem nálunk, sem Írországban nem volt büntetve

– ismertette Pásztor József ügyvéd.

Úgy tudják, hogy a gyanúsított magzati pózban préselte be a gurulós bőröndbe az amerikai nőt. A boncolás és a szakértői vizsgálat még nem történt meg, így a halál okáról csak a későbbiekben tudnak pontos információt adni.

Az RTL Híradó arról számolt be, hogy az ír férfi marketinggel foglalkozott, és munkavállalási céllal érkezett Magyarországra. A gyanúsított ügyvédje szerint a 37 éves férfit is megviselték a történtek, és továbbra is kitartanak amellett, hogy baleset történt.

Tánccal kezdődött, majd emberölés lett a vége

Mackenzie Michalskit halála előtt egy szórakozóhelyen látták együtt a férfival, majd a térfigyelő kamerák felvételei alapján találtak rá a rendőrök a gyanúsítottra.

A rendőrség szombati közleménye szerint Mackenzie Michalski egy szórakozóhelyen megismerkedett egy nála pár évvel idősebb ír férfival, akivel egy másik helyre is átmentek. Miután táncoltak, közelebb kerültek egymáshoz. A lány úgy döntött, hogy felmegy a férfi VII. kerületi bérelt lakására. A gyanúsított intim kapcsolat közben végzett a lánnyal.

Internetes keresőből merített ötleteket a holttest elrejtéséhez

Az elkövető igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait, majd az internetes keresőből is ötleteket merített. A nyomozók azt is kiderítették, hogy a 37 éves férfi a gyilkosság után a következő kifejezésekre keresett rá az interneten: „valóban megeszik a disznók a holttesteket?”, „vaddisznó megjelenése a Balaton-parti településeken”, „milyen szaga van a holttestnek, miután lebomlik?”, „rothadó hússzag eltávolítása”.

A gyanúsítottat az is érdekelte, hogy mekkora esélye lehet annak, hogy a bűncselekmény miatt azonosítják. Ezzel kapcsolatban a budapesti webkamerákra is rákeresett, valamint arra, hogy „hogyan kezeli a rendőrség az eltűnt személy ügyeit?”, és hogy „mennyire megbízható a rendőrség Budapesten?”.

Rajongott Budapestért a meggyilkolt amerikai nő

Mint írtuk, péntek délelőtt még reménykedve nyilatkozott Mackenzie Michalski párja arról, hogy barátnője mennyire izgatott volt a budapesti út miatt. A meggyilkolt 31 éves nő többször is járt Budapesten, nagyon szerette a városban található éttermeket és a helyi kultúrát.

A nő hat éve alkotott egy párt élettársával. A férfi kezdetben attól tartott, hogy elrabolhatták barátnőjét, mivel poggyászát a Teréz körúti Airbnb-lakásban hagyta, és telefonon sem érték el.

MacKenzie Michalski Buffalóban született, majd Portlandben dolgozott idegsebészeti szakápolóként.

A 31 éves nő egy barátnője, Gretchen születésnapját ünnepelte, ezért indultak el egy kisebb európai körútra. A két lány Ausztriából érkezett Budapestre, majd Mackenzie hétfő délután vált el a barátnőjétől, aki Olaszországba utazott tovább.

A lány hétfő este beült egy, a környéken lévő étterembe egyedül, ahol nagyjából két órát töltött, majd képet is küldött a barátainak. Ezután átsétált az alig két utcasarokra lévő VII. kerületi romkocsmába, ahonnan újabb két fotót továbbított az ismerőseinek, hogy megmutassa, milyen hangulatos szórakozóhelyen van.

Budapestre utaztak a barátai, hogy megtalálják

A 31 éves nő keresésébe korábban beszállt az Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége, a budapesti rendőrség, valamint a nő családja és barátai is. MacKenzie Michalski édesanyja a közvéleményhez fordult segítségért, és a közösségi oldalakon is megosztotta lánya fényképét.

Mindeközben Mackenzie barátnői Budapestre utaztak, és egy közösségi oldalt is létrehoztak, hogy mielőbb megtalálják az eltűnt nőt. A hivatalos szervek mellett ők is saját nyomozásba kezdtek.

Egy másik barátja szerint Mackenzie felelősségteljes volt, és mindenre odafigyelt. Gyanúsnak tartotta eltűnését, mivel állítása szerint a nő sosem késné le a repülőgépét, főleg nem egy olyan városban, ahol már többször is járt.

