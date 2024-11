Letartóztatták az ír férfit, aki megölt egy amerikai nőt Budapesten

Mint ismert, emberölés áldozata lett a kedd hajnalban eltűnt, 31 éves amerikai nő, Mackenzie Michalski. Feltételezett gyilkosát 24 órán belül elfogták a nyomozók. A rendőrség információi szerint a 37 éves, ír állampolgárságú férfi szex közben végzett a lánnyal, majd holttestét egy bőröndbe tette, amit Szigliget egyik erdős területén rejtett el.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője vasárnap arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy

a bíróság szökés-elrejtőzés veszélye miatt elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását.

Közölte azt is, hogy a végzés ellen nemcsak a gyanúsított és a védője, hanem az ügyész is fellebbezett. Az utóbbi álláspontja szerint ugyanis a bűnismétlésnek is reális veszélye van.

Az elkövető igyekezett eltüntetni a nyomokat

Mackenzie Michalskit halála előtt egy szórakozóhelyen látták együtt a férfival, majd a térfigyelő kamerák felvételei alapján találtak rá a rendőrök a gyanúsítottra. Az ír állampolgár lakásán olyan bizonyítékok kerültek elő, amik megalapozták az emberölés gyanúját.

A rendőrség szombati közleménye szerint Mackenzie Michalski egy szórakozóhelyen megismerkedett egy nála pár évvel idősebb ír férfival, akivel egy másik szórakozóhelyre is átmentek. Miután táncoltak, közelebb kerültek egymáshoz, majd a lány úgy döntött, hogy felmegy a férfi VII. kerületi bérelt lakására. A gyanúsított intim kapcsolat közben végzett a lánnyal.

Az elkövető igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait. Az apartmanjában kitakarított, és a lány holttestét egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Az ír férfi egy bőröndbe tette Mackenzie Michalski holttestét, majd egy bérelt autóval elindult a Balaton felé.

Az elkövető Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszaautózott Budapestre, ahol elfogták. A 37 éves M. L. T. ír állampolgár vallomásában elismerte, hogy megölte a nőt, de balesetnek állította be a történteket.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.