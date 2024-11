Két karácsonyi vásár is megnyílik november 15-én, pénteken Budapesten: a Szent István téren az Advent Bazilika, a Vörösmarty téren pedig a Vörösmarty Classic Xmas. Lesz 12 méteres karácsonyfa, betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is.

Örülhetnek a karácsonyi lázban égők, ugyanis péntektől megnyitják kapuikat a budapesti karácsonyi vásárok. Az Advent Bazilika területén 12 méter magas, feldíszített fenyő áll majd, a színpadon pedig hetente több alkalommal adventi hangulatú kulturális produkciók, gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorok színesítik a vásári hangulatot. A Bazilika homlokzatán háromdimenziós fényfestés lesz mindennap 17 óra 30 perctől. Az Advent Bazilika négy alkalommal is elnyerte az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet.

A Vörösmarty téren is lesz karácsonyfa, továbbá ingyenes kisvasút és látványműhely is.

Mindennap lesz 1600 forintos étel a vásárokon

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas területén hazai kiállítók, kézműves és gasztronómiai árusok a tradicionális ünnepi-vásári ételek mellett számos különleges ínyencséget kínálnak. A Szent István téren és a Vörösmarty téren is minden nagykonyhánál lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron a szervezők ígérete szerint.

A kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájnerterméket kínáló innovatív alkotók is lesznek a két karácsonyi vásáron. A Szent István téren a Bazilika előtt lesz betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is. A hagyományhoz hűen a két vásáron lesznek jótékonysági kezdeményezések is, a Szent István téren például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Együtt az Autistákért Alapítvány is megjelenik majd, hogy az ünnephez illeszkedő akciókkal hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára.

A karácsonyi vásárok hagyománya Bécsből indult világhódító útjára. Az elsőt 1298-ban nyitották meg, és inkább hétköznapi piacnak számított. A forgatagok evolúcióját és a legjobb európai vásárokat ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

Advent (ádvent, úrjövet) első vasárnapja idén 2024. december 1., vasárnapra esik, és azzal megkezdődik a várakozás időszaka. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely a Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.