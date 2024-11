Orbán Viktor: Most már nem vagyunk egyedül, velünk van egész Amerika

Mint ismert, Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményét, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját tartották csütörtökön, több mint negyven állam- és kormányfő érkezett Budapestre a Puskás Arénába. Ezt követően pénteken egy informális uniós csúcsot is tartottak a magyar fővárosban. A héten az is kiderült, hogy Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást.

Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában elmondta, hogy a csillagok jól álltak az európai találkozó előtt, hiszen ilyenkor mindig nagy a kockázat, hogy egy ilyen rendezvény belecsúszik az érdektelenségbe, de ez most két dolog miatt nem volt így, egyrészt azért, mert Donald Trump nyert. Ez a feszültség, izgalom végig itt volt velünk, érdekessé tette a találkozót. Másrészt pedig az európai versenyképességért készített paktumot említette.

A miniszterelnök szerint annyit rángatják a nadrágunkat nyugaton, hogy nehéz eligazodni azon, hogy mit kell komolyan venni, és mit nem. De nagy baj nem lehet, ha idejönnek a tagállamok vezetői, és tisztelettel bánnak velünk. A magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős, mint most. Szerinte ebben nagy szerepe van Bóka Jánosnak és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sokéves munkájának is.

Azzal kapcsolatban, hogy mostantól más irányt vesz a világ, elmondta: mindenki meg van lepődve, hogy Trump nyert. „Én viszont biztosnak láttam a győzelmét. Mert az embereknek elegük van a háborúból, a migrációból és a genderdologból is” – tette hozzá.

Ebből Európában is elege van az embereknek, de az amerikaiaknak régebb óta van elegük. A mostani kormány migránspárti, Európa-párti és genderpárti – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ebből logikusan következett az, hogy Trump fog nyerni, és most „hét mérföldes csizmával vagyunk közelebb a békéhez”.

Az aránymódosulás mindenhol látszik. Az egész világ arról spekulál, hogy hogyan éri el az új amerikai elnök a békét

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a magyarokkal mi lesz. Trump nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk – tette hozzá. Szerinte a magyar érdekekért továbbra is a magyar kormánynak kell kiállnia. Könnyebb elérni a célunk, de nekünk kell küzdeni. Ő is harcol olyan dolgokért, amelyekért Magyarország is harcol. Így nem vagyunk egyedül. Most már nem vagyunk egyedül. Velünk van egész Amerika, az amerikai kormányzat – jelentette ki.

A háború öli meg a magyar gazdaságot. Az utóbbi időben fölfelé haladtunk, az ország változik, épül, halad, ez nem volt kérdés. A Covidot is kimanővereztük. De aztán beesett a háború. Amíg a háborúnak nincs vége, nehéz visszatérni a magyar gazdaság eddigi emelkedő pályájára

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő úgy folytatta, hogy elkezdődött a béke felé vezető út. A jövő héten kezdődik a költségvetésről szóló tárgyalás.

„Háborús költségvetés vagy békeköltségvetés lesz. Most soha nem látott kisvállalkozás-fejlesztési program indul, munkáshitel, 13. havi nyugdíj megtartása. Ha a háború folytatódna, és minket is elérne, akkor ezt nem engedhetnénk meg. Trump győzelme elhozza a békét, és szeretnénk kötni az amerikaiakkal egy nagy megállapodást” – magyarázta, hozzátéve, hogy néhány jelentősebb gazdasági ügyben is szeretne megállapodni Trumppal.

A csúcstalálkozó tétjéről és témájáról elmondta: szembesültünk a ténnyel, hogy amit eddig Európa csinált, azt nem folytathatja. Szerinte Európa változása egy olyan folyamat, amit közösen kell levezényelni. Háborúpárti pozícióról békepárti pozícióra kell átállni.

Orbán Viktor kiemelte a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által bemutatott jelentést is, amelyből kiderült, hogy „ha négyszer annyit fizetsz a gázért, mint az amerikai versenytársad, mindig veszíteni fogsz”.

Mi szembementünk az európai áramlással, mi lázadunk, de a többi európai országnak most kell megtalálni az útját

– fogalmazott a miniszterelnök.

Az európai versenyképességi paktumról azt mondta: csak olyasmi van benne, ami a magyar családoknak jó hír. Magyarország egész Európában a legolcsóbban kapja az áramot és a gázt. Az első lépés, hogy energiaár-csökkentést kell végrehajtani Európában. Ez a politikuson múlik. A második, hogy antibürokratikus forradalmat hirdettünk: le kell csökkenteni azoknak a szabályoknak a számát, amik gátolják a szabad versenyt. Ezt fél év alatt el kell törölni – tette hozzá.

2025 Orbán Viktor szerint fantasztikus év lesz. Olyan dolgok történnek, amik korábban soha. Példaként említette a munkáshitelt, a diákhitel kiterjesztését, a családi adókedvezményt, valamint a kisvállalkozóknak szóló tőkejuttatási programot is. Ezekhez a nemzetközi feltételek is megvannak.

A miniszterelnök Donald Trump győzelme után az elsők között beszélt telefonon az újonnan megválasztott amerikai elnökkel. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kampány során, amikor be volt osztva az elnök ideje, előre kellett találni egy időablakot a telefonhívásra, de miután győzött, ez másként történt: Orbán Viktor éppen a feleségével teázott, amikor megcsörrent a Nokia, és egy hang beleszólt, hogy Donald Trump szeretne vele beszélni, majd miután a miniszterelnök azt mondta, „itt vagyok”, Donald Trump szólt a telefonba.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad a TV2 Tények című műsorának Budapesten 2024. november 10-én. Balról Gönczi Gábor műsorvezető. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)