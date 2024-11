Többen fűtenek árammal, bővíti kapacitását az E.ON Zalaszentgróton

A fogyasztás átalakulásával nagyobb kapacitásra van szükség Zalaszentgróton, új alállomást építtetett az E.ON, ugyanis többen használnak áramot fűtésre, mint gázt. Az új beruházás a napelemek csatlakoztatását is megkönnyíti majd a felhasználók számára.

Egyre többen gáz helyett áramot használnak fűtésre, de akár a meleg víz előállítására is, ezért az új építésű házakban már több esetben be sem vezetik a földgázt. Emiatt nagyobb kapacitású elektromos energiahálózatra van szükség − tájékoztatott az ATV Híradó.

Zalaszentgróton azért volt szükség erre a fejlesztésre, mert azt láttuk, hogy a térségben nő az energiavételezés iránti igény, illetve azt láttuk, hogy a megújuló energiatermelés növekedése is tapasztalható. Az ilyen jellegű igények kielégítését szerettük volna ezzel a fejlesztéssel megkönnyíteni, meggyorsítani

− nyilatkozta Lehoczki Balázs, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.

A zalaszentgróti fejlesztéssel napelemes rendszereket is az új alállomásra lehet csatlakoztatni.

Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára közölte, hogy „most már több mint 270 ezer darab olyan háztartási méretű napelemes rendszer van, amelyeket látunk a családi házakon vagy kisebb közületeknek a tetején. Ezeknek a napelemes teljesítményeknek a befogadását is ezek az alállomások tudják biztosítani, ami most épült itt az E.ON gondozásában, és a lakossági és a családi energiaigényeknek a bővülését is ez tudja szolgálni.”

A zalai beruházás mintegy 2,2 milliárd forintba került a szolgáltatónak, melynek kétharmadát az E.ON, egyharmadát uniós támogatásból fedezte.