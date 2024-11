A világnak több Mikulásra van szüksége – állítja a Coca-Cola

Nem változtatott tavalyi szlogenjén a Coca-Cola, hiszen idén decemberben az a karácsonyi kampányuk fő üzenete, hogy bárkiből lehet Mikulás. Az italcég minden évben elhozza Magyarországra ünnepi kamionját is, amely 2024 decemberében érkezik Magyarországra, hogy megannyi ajándékkal és programmal kedveskedjen a magyaroknak. Emellett a jótékonykodás sem maradhat el, amelyben a Budapest Bike Maffia segít a cégnek.

A Coca-Cola számára a karácsony nem csupán egy ünnep, hanem az év legfontosabb időszaka, amikor a márka a leginkább hozzájárul a közösségi élmények és a meghitt pillanatok megteremtéséhez. Egy több mint 140 országban végzett kutatás szerint világszerte minden negyedik felnőtt magányosnak érzi magát. A Coca-Cola ezért is igyekszik arra ösztönözni fogyasztóit, hogy ebben az időszakban az ajándékozáson túl a kedvességre, az adakozásra, a másikkal való törődésére is fordítsanak figyelmet.

A világnak több Mikulásra van szüksége

– üzente már tavaly is az italmárka, és idén is ezzel a szlogennel nyitja meg az ünnepi szezont világszerte. A rajongókat karácsony alkalmából Magyarországon is izgalmas és vonzó élmények sora várja a Coca-Cola jóvoltából, amelyekkel a márka hozzájárul az emberi kapcsolatok és az egymásra való odafigyelés erősítéséhez.

Az ikonikus Coca-Cola kamion idén Magyarországra is begurul. A túra Londonból indult, hogy több országot átszelve ünnepi hangulatot varázsoljon a fogyasztók számára. A kamion decemberben érkezik Budapestre, az esemény részleteit november végéig osztja meg a fogyasztókkal a márka. Itt színes programok várják a látogatókat, akik önkénteskedéssel is kivehetik részüket az ünnepi készülődésből, amiben többek közt a PFRGroup társszervező meglepetés vendégei is részt vesznek majd.

Fotó: Coca-Cola

Egyedül nem megy

Az esemény célja, hogy fellobbantsa az ünnepi szezon lángját, valamint lehetőséget biztosítson mindenkinek, hogy egy meghitt közösségben ünnepelhessék a karácsonyt. A rendezvényen kiemelt szerepe lesz a Budapest Bike Maffiának (BBM) is. A Coca-Cola számára kiemelten fontos, hogy a résztvevők megismerjék az alapítvány jótékonykodási akcióit és a fogyasztókat is bevonhassák az önkénteskedésbe.

A Coca-Cola Magyarország a BBM számára 10 millió forint értékben ajánlott fel donációt,

amiből több jótékonysági akciót tudnak megvalósítani novemberrel kezdődően egészen karácsonyig. Az összeget a hajléktalanoknak készített szendvicscsomagok szétosztására, rászorulóknak vacsora szervezésére és áruházakban történő adománygyűjtésre fordítják. Az aktivitásban részt vesznek a Coca-Cola Magyarország kollégái is mint önkéntesek, valamint a jótékonykodási akcióhoz csatlakozik még a Wolt és a Kifli.hu is.

Az együttműködés révén figyelmet kapnak a megélhetési nehézségekkel küzdő családok és azok, akik hozzátartozók nélkül, egyedül töltik a karácsonyt: például a hajléktalanok, átmeneti otthonban élők és kórházakban egyedül lábadozó betegek. A karácsonyi kamion érkezésekor a fogyasztóknak is lehetőségük lesz csatlakozni a márka jótékony céljaihoz. A résztvevők részéről érkező adomány a Budapest Bike Maffia révén kerül a rászorulókhoz, a felajánlott adományért cserébe pedig egy Mikulás-sapkát kapnak az adományozók, amely emlékeztet arra, hogy bármilyen kis segítségnyújtás révén mindannyian lehetünk Mikulások.

Fotó: Coca-Cola

„Mindenki lehet Mikulás”

„A magány senkinek nem idegen érzés. Vannak viszont olyan embertársaink, akik az egyedüllétük folytán nem tudják felszabadultan ünnepelni a karácsonyt. A Budapest Bike Maffia küldetése, hogy segítsen azokon, akik megélhetési gondokkal küzdenek, és nincs senki mellettük, aki kezet nyújtva támogatná őket. A Coca-Colával való együttműködésünk révén abban bízunk, hogy a felhívjuk minél több ember figyelmét arra, hogy a segítségnyújtásnak mekkora ereje lehet” – mondta Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia alapító vezetője.

Habár a Coca-Cola Magyarország fő attrakciója a karácsonyi kamion és a jótékonykodási akció lesz, a szervezők már az esemény előtt is biztosítják a karácsonyi hangulatot és a Mikulással való találkozás lehetőségét. Egy mindenki számára elérhető online játéknak köszönhetően, az AI-technológia révén megtestesített digitális Mikulással is beszélgethetnek az érdeklődők, aki meghallgatva egy-egy karácsonyi történetet, egyedi, digitális hógömböt varázsol, ami aztán megosztható a szeretteikkel vagy akár a közösségi médián is.

Nincs karácsony Coca-Cola-reklámfilm nélkül sem, ezért visszatér a márka tavaly már nagy sikert elért reklámfilmje is. Az üzenethez méltóan a film kiemeli, hogy az igazi varázslat az emberi kapcsolatokban, az egymásra való odafigyelésben és a törődésben rejlik.

A jócselekedetek pillangóeffektusában hiszünk. A Coca-Cola számára a legkisebb cselekedetnek is nagy jelentősége van, természetesen nem csak karácsonykor, de az év minden napján. Az ünnepi szezon azonban remek apropó, amikor izgalmas, színes programokkal még inkább emlékeztetni tudjuk az embereket arra, hogy a kedvesség a legfontosabb az emberi kapcsolatainkban. Másképp fogalmazva, egy kis figyelmességgel vagy segítségnyújtással mindenki lehet Mikulás, évszaktól függetlenül

– emelte ki Vida Annamária, a Coca-Cola hazai szenior márkamenedzsere.

Ez a tartalom a Coca-Cola támogatásával jött létre.

(Borítókép: Coca-Cola)