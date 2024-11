Csárdi Antal nem ússza meg a gödi demonstrációt, eljárást indított ellene a rendőrség

Az LMP-ből nemrég kiugrott Csárdi Antal, a párt volt társelnöke ellen – aki azt állította, hogy Ungár Péter a kampányban egyeztetett Rogán Antallal és Vitézy Dáviddal – eljárást indított a Dunakeszi Rendőrkapitányság.

A szabálysértési eljárás oka, hogy Csárdi állítólag párttársaival és az LMP aktivistáival lezárta a gödi Samsung-gyár bejáratát – erősítette meg a Magyar Nemzet érdeklődéséra a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Csárdi mentelmi jogának felfüggesztését Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta, szeptember 30-án a mentelmi bizottság ezt 5–1-re meg is szavazta, tehát a parlamentben is javasolták, hogy függesszék fel a védettséget biztosító mentelmi jogot. Ezt a 132 igennel, 38 nemmel és 1 tartózkodással október 21-én meg is szavazták.

Csárdi és az LMP aktivistái még június elején zárták le egy paravánnal a gödi Samsung-gyár Fóti út felőli bejáratát, majd később az M2-es autópálya felőli bejáratot is eltorlaszolták. A helyszínre érkező rendőrség többször is felszólította az országgyűlési képviselőt, hogy hagyja el a helyszínt, azonban a kérésnek nem tett eleget, ezzel szabálysértést követett el. Csárdi a helyszínen elismerte tettét.

Ha a kormány és az intézményei nem hajlandóak elvégezni a feladatukat, akkor majd mi elvégezzük

– mondta Csárdi Antal akkor még az LMP frakcióvezető-helyetteseként. Az LMP ezzel azt kívánta elérni, hogy ne tudjon működni az akkumulátorgyár, hiszen a bíróság kimondta, hogy nem rendelkeznek megfelelő engedélyekkel. Csárdi szerint amíg ezzel nem rendelkezik a gyár, teljesen jogszerűen zárták le a bejáratokat.

Azt akarjuk elérni, hogy mindenkire vonatkozzanak Magyarország törvényei. Ne lehessen kivételezni a multinacionális cégekkel csupán azért, hogy profitot termeljenek. Az itt élők egészsége ennél sokkal fontosabb

– emelte ki Csárdi Antal. A Dunakeszi Rendőrkapitányság egyelőre ezt máshogy gondolja.