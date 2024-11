A Fővárosi Főügyészség újabb vádat emelt és továbbra is súlyos, végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz az ellen a magyar férfi ellen, aki Dominikából irányítva hajtott végre egy szövevényes csalássorozatot.

A vádirat lényege szerint a 34 éves férfi a Dominikai Köztársaságban élve, 2021-es elfogásáig telekommunikációs eszközök útján, változó módszerekkel végrehajtott vagyon elleni bűncselekményekből élt. 2015-2019. között magyarországi telefontársaságok sérelmére követett el rendszeresen csalásokat.

Hamis meghatalmazások felhasználásával, kedvezményes áron, illetve 0,- Ft-os kezdőrészlettel, különböző cégek nevére – azok képviselőinek tudta és hozzájárulása nélkül –, vagy általa megtévesztett magánszemélyek nevére új mobiltelefonokat vásároltatott. A havi törlesztőrészleteket és a telefonszámlákat nem akarta megfizetni, emiatt az volt a célja, hogy a vásárlásokat ne lehessen a személyéhez kötni.

Ehhez a férfi különböző cégek nevében igen magas nettó fizetést és egyéb kedvezményeket ígérő asszisztensi álláshirdetéseket adott fel, majd a jelentkezők közül közreműködőket szervezett be. Előfordult, hogy álláskeresők által feltöltött önéletrajzokat is figyelemmel kísért, majd az ezek közül általa kiválasztott személyeket is konkrét állásajánlattal kereste meg. A csalások elkövetéséhez szükséges hamis és valótlan tartalmú okiratokat – meghatalmazásokat, aláírási címpéldányokat – a vádlott készítette el, azokat a meghatalmazó és a tanúk hamis névaláírásával látta el, majd e-mailben vagy esetenként már kinyomtatva egy általa megbízott személy közreműködésével juttatta el az „asszisztenseihez”.

Az asszisztenseken keresztül számos telefont vásárolt, és ezzel a telefontársaságoknak közel 40 millió forint kárt okozott, illetve még több millió forint kárt kísérelt meg okozni.

A csalárd módon megszerzett készülékek egy részét a férfi más vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséhez használta fel, vagy kívánta felhasználni. Olyan is előfordult, hogy a telefonokat eladatta az asszisztensekkel, majd a vételárat különböző, részben az asszisztensek által rendelkezésre bocsátott bankszámlára fizettette be, így mosva tisztára az összegeket.

A Fővárosi Főügyészség a férfit üzletszerű csalások bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével, valamint pénzmosással vádolja. A főügyészség a férfi ellen korábban benyújtott vádirat alapján már folyamatban lévő büntetőügyhöz történő egyesítés megfontolását, és a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

Fantomként irányította a csalásokat

A rendőrség korábbi közleménye szerint európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt T. Alex ellen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017 novembere óta folytatott nyomozást egy ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet ellen, amelynek feje az eljárás adatai szerint a Dominikai Köztársaságban élő T. Alex volt. A férfi a karibi országból szervezett meg egy olyan bűnszervezetet, amely magyarországi sértettek sérelmére követett el csalásokat. A férfi az általa összehangoltan működtetett csoportot interneten és mobiltelefonon keresztül irányította a személyes találkozások teljes mellőzésével, így anonimitását saját társai és áldozatai előtt is meg tudták őrizni.

Módszereit tekintve T. Alex magyarországi gazdasági társaságok nevében hirdetett meg és adott bérbe ingatlanokat az interneten a tulajdonosok tudta nélkül. Később a módszerei egyre kifinomultabbá, szervezettebbé váltak, és már olyan ingatlan-adásvételeket is tető alá hozott, amelyekből a vásárlók sosem váltak lakástulajdonossá, és a pénzüket sem látták viszont.

Az évekig fantomként tevékenykedő, még bűntársai számára is ismeretlen férfi a nyomozás szerint közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki.

Megölette volna a bírákat és az ügyészt, ezért újabb vádat emeltek ellene

A Fővárosi Törvényszéken T. Alexszel szemben nem csak a gazdasági bűncselekmények miatt folyik eljárás, de a Központi Nyomozó Főügyészség emberölés előkészülete miatt is vádat emelt ellene korábban.

A vád szerint a terhelttel, T. Alexszel szemben bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás, amelynek keretében – nemzetközi elfogatóparancs alapján – a Dominikai Köztársaságban fogták el őt a hatóságok még 2021-ben, majd a későbbiekben Magyarország részére kiadták.

A vádlott letartóztatásba került, majd elhatározta, hogy megöleti az ügyében eljáró ügyészt és a nyomozási bírákat. Ezen tervét a fogva tartott társaival és a hozzátartozóival is megosztotta, illetve a moldáv állampolgárságú zárkatársát megbízta a bűncselekmény végrehajtásával.

A férfi elérhetőségét a vádlott feljegyezte, és megbeszélték a kapcsolattartás mikéntjét is. A terhelt zárkatársa a fogva tartásának megszűnését követően elhagyta Magyarországot, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Az ügyészség emberölés előkészületének bűntettével vádolja a férfit, az előkészítő ülésen a vádhatóság képviselője mértékes indítványként négy év börtönbüntetést kért T. Alexre

A férfi elérhetőségét a vádlott feljegyezte, és megbeszélték a kapcsolattartás mikéntjét is. A terhelt zárkatársa a fogva tartásának megszűnését követően elhagyta Magyarországot, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyészség emberölés előkészületének bűntettével vádolja a férfit, az előkészítő ülésen a vádhatóság képviselője mértékes indítványként négy év börtönbüntetést kért T. Alexre. A férfi tagadta, hogy valaha is ilyenre készült volna, majd szót kért, ami alatt megnevezte azt a védett tanút, aki megvádolta őt az emberölés előkészületével, noha pontos információkat nem tudott ez a személy. Ő szintén a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik, azonban soha nem voltak egy cellában. Ezt a tanút ugyanis emberöléssel vádolja az ügyészség.

A korábban nemi erőszak vádjában bűnösnek talált férfi volt az, aki a vád szerint megfojtotta párját, majd a gyilkosság után moziba ment, ahonnan a rendőrök hozták ki.