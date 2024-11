Mint írtuk, egy autós fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy haladó mentőautóban dulakodni kezdenek. A kinyíló ablakon egy ismeretlen tárgy is az útra zuhant.

A felvétel készítője szerint az eset október 31-én este történt, amikor az M0-s autóútra hajtott fel Nagytarcsánál. Az Index a történtekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot is megkereste.

Személyi sérüléssel járó inzultusról egyik mentőegységünk sem tett jelentést a jelzett napon, így valószínűsíthető, hogy az esetnek nem lett komolyabb következménye. Egyes esetekben előfordul, hogy a mentőben szállított ittas, vagy drog hatása alatt álló személy menet közben kicsatolja a biztonsági övet és feláll, esetleg támadólag lép fel a bajtársakkal szemben, ilyenkor a megállás lehetőségéig a mentőápoló megkísérli az illetőt megfékezni, visszaültetni

– fejtette ki lapunk kérdésére Győrfi Pál.

Mint mondta, évente mintegy 150 esetben éri komolyabb, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó támadás a mentőket. A kisebb inzultusok, mint a szidalmazás, vagy fenyegetés sajnos szinte mindennaposak – tette hozzá.

Az Országos Mentőszolgálat idén többször is felhívta rá a figyelmet, hogy a betegek gyakran a munkatársaikra támadnak. Márciusban egy borsodi férfi baltával fenyegette az életmentőket, míg Pest vármegyében gázriasztó fegyverrel lőttek rájuk. Nyáron egy újabb közleményt is kiadtak arról, hogy „nagyon nincs rendben”, hogy a mentősöket folyton atrocitás éri. Állításuk szerint a legtöbb esetben a támadó maga a beteg volt, akit próbáltak ellátni az életmentők, de olyan is előfordult, hogy a hozzátartozók váltak agresszívvá a helyszínen.

Közölték azt is, hogy az életmentő hivatást azért választották a mentősök, hogy bajbajutottakon segítsenek, ennek pedig testi épségük, akár életük veszélyeztetése nem képezhetné részét. A támadások, fenyegetések ezt a segítségnyújtást akadályozzák, és a beteg ellátását is ellehetetleníthetik.