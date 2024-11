Karácsony Gergely: Az új költségvetési tervezet teljes padláskisöprés az önkormányzatok számára

Cikkünk frissül…

Gémesi György, a MÖSZ elnöke elmondta, két napirendi pontot egyeztettek: az egyik a 2025-ös költségvetés volt, a másik a kormány Versenyképes járások nevű programja.

Kiemelte, az állami költségvetést írásos formában egyelőre nem kapták meg, az jelenleg csak a kormányzat oldalán érhető el, azonban az már világos, hogy csupán egyszázalékos értékemelkedése lesz az önkormányzatok állami támogatásának. Amivel egyértelművé vált, hogy reálérték-veszteség van az önkormányzatoknak nyújtott támogatásokon.

A szolidaritási adó eddig 307 milliárd forint volt, ám most 360–370 milliárd lesz

– magyarázta Gémesi György, majd hozzátette, ez eddig a kistelepülések támogatására volt kitalálva, ám most úgy tűnik, nem erről szól. A Versenyképes járások programmal kapcsolatban kifejtette, további 65 milliárd forintos elvonással kell számolniuk az önkormányzatoknak, emiatt jövőre sokkal kevesebb forrás áll majd rendelkezésükre ugyanazokra a feladatokra.

Karácsony Gergely: Az új költségvetési tervezet teljes padláskisöprés

Karácsony Gergely a főváros nevében elmondta, a kormány jövő évi költségvetési tervezete teljes padláskisöprés, ugyanis az önkormányzatok három szempontból is vesztesei lesznek.

Először is azért, mert az állam által korábban adott normatíva reálértékben jelentősen csökkenni fog, és azért is, mert növekszik az önkormányzatok saját bevételének, az iparűzési adónak a megcsapolása. Ebben az esetben nagyjából 20 százalékkal nő az az összeg, amit a központi költségvetésbe ebből a saját forrásból be kell fizetniük. De a főpolgármester szerint vesztesek azért is, mert az iparűzési adót, amely kicsit könnyítené ezt a nehéz helyzetet, egy az egyben elvonják, és egy járási program érdekében újraosztják a települések között.

Karácsony Gergely kihangsúlyozta, bár minden önkormányzat vesztese a tervezetnek, a legnagyobb vesztese mégis Budapest. A Fővárosi Önkormányzatnak ugyanis jövőre nagyjából 100 milliárd forintot kellene befizetnie saját iparűzésiadó-bevételéből a szolidaritási hozzájáruláson keresztül a központi költségvetésbe. Emellett elvonják tőlük azt az iparűzésiadó-növekedést is, ami alapján ezt a növekvő összeget be tudnák fizetni.

Ez azt jelenti, az önkormányzatok duplán adóznak a kormányzat oltárán

– fogalmazott Karácsony Gergely, aki szerint az a megszorító politika, amit a kormány folytat a fővárossal szemben, már öt éve tart, és jövőre is folytatódik. Hozzátette, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak jövőre kevesebb bevétele lesz, mint idén, és nemcsak reálértékben, hanem összességében is.

A főpolgármester ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat továbbra is perben áll a magyar kormánnyal. Mint ismeretes, másfél évvel ezelőtt Budapest pert indított a szolidaritási adó mértéke miatt, amiből a főváros jött ki nyertesként. Azóta pedig már az Alkotmánybíróság is megerősítette a per kimenetelét, és elismerte, hogy az adó mértéke megnehezíti a Fővárosi Önkormányzat működését. Ezért Karácsony Gergely azt reméli, hogy annak a sarcnak, amit a kormányzat kiró a fővárosra, ellen tudnak tartani, és egy olyan költségvetést fogadnak el, ami a nehéz körülmények ellenére megőrzi a város működőképességét.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Gémesi György 2024. november 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)