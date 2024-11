Léphet a parlament, törvénymódosítással vágnának rendet a magántőkealapoknál

Benyújtotta a parlamentnek a pénzmosás elleni törvény módosítását a kormány, amely lehetővé teszi, hogy azonosítani lehessen a magántőkealapok végső tulajdonosát. Ám az adatokat egyelőre egy nem nyilvános NAV-adatbázisban tárolják, amelyhez csak állami hatóságok férnek hozzá – írja a Népszava a pénzügyi salátatörvény alapján.

A lap szerint, az elmúlt években több ezer milliárd forintnyi, gyakran tisztázatlan eredetű magánvagyont és közpénzt rejtettek el a magyar milliárdosok úgynevezett magántőkealapokba, amelyek végső tulajdonosai a kormány megengedő szabályozása miatt rejtve maradtak. Hozzátették:

a jelenlegi tulajdonosról sok esetben a hatóságoknak sincs tudomása, pedig erre az információra számos eljáráshoz szükség lenne.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság eljárást indított Magyarországgal szemben, a magántőkealapok tulajdonosainak nyilvánosságra hozásával kapcsolatban. A Transparency International Magyarország (TI) pedig egy tanulmányt is publikát az ügyben Titoktartás mellékhatásokkal címmel, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a magyar szabályozás hiányossága pénzmosási kockázatokat vet fel.

Ezután sem férhet hozzá bárki

Kiemelik: a magántőkealapok az elmúlt években a vagyonok elrejtésének és a közpénzek eltüntetésének fő eszközévé váltak és míg 2016-ban 5 ilyen alap működött Magyarországon, addig 2023 végére már 161 volt. Amelyek közül mindössze 64 állt közvetlenül az MNB ellenőrzése alatt. A magyar szabályozás szerint ugyanis az 500 millió eurónál (kb. 200 milliárd forint) kisebb eszközértékű alapokat az MNB csak regisztrálja, de nem ellenőrzi. A magyar magántőkealapok jelentős többsége pedig ezen határ alatt maradnak, így a speciális befektetési alapok tulajdonosairól nem létezik nyilvántartás.

Zeisler Judit, a TI szakpolitikai vezetője elmondta, ők keresték fel az Európai Bizottságot, hogy megtudják, mit is mondanak ezzel kapcsolatban az uniós jogszabályok, amely végül kimondta, hogy a magántőkealapoknak is szerepelniük kellene a NAV adatbázisában. Emellett a levelezésüket követően indult el a kötelezettségszegési eljárás is az ország ellen, mert állításuk szerint a kormány nem megfelelően ültette át az uniós irányelvet.

Ám a parlament elé terjesztett javaslat szerint a NAV által kezelt tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatait nem kell hozzáférhetővé tenni a civil szervezetek és az újságírók számára. Zeisler Judit szerint azoban a mostani módosítás is nagy előrelépés hisz jelenleg a hatóságok számára sem áll rendelkezésre adatbázis a magántőkealapok tulajdonosairól.