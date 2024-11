Magyar Pétert kilenc hónap alatt szinte az egész ország megismerte, Novák Katalin februári lemondása óta a lakosság 95 százaléka tudja, ki a Tisza Párt elnöke, mely a Medián felmérésében szerepel, ami a hvg megbízásából készült. Megjegyzik, hogy a köztársasági elnök, Sulyok Tamás ismertsége mindössze 70 százalékon áll márciusi beiktatása óta.

A Medián korábbi kutatásában az is szerepelt, hogy a Tisza Párt hét százalékkal előzi meg a Fideszt a teljes népesség körében, listás szavazáson együttesen előzné a kormánypártot és a Mi Hazánkat. E három párt kivételével azonban többen nem jutnának be a parlamentbe, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze 3-4 százalékon áll.

A felmérés vizsgálta a politikusok népszerűségét is, mely szerint Magyar Péterrel a szavazók 51 százaléka szimpatizál, míg Orbán Viktorral 40 százalékuk, de azt is érdemes megjegyezni, hogy utóbbit minden megkérdezett ismerte. A teljes lakosság körében a népszerűségi indexe ugyanakkora, mint Karácsony Gergelyé.

Ez a népszerűségi lista azonban nem tükrözi a pártok erőviszonyait, ahogy arra a hvg is rámutatott,

hiszen a korábbi választás előtt Márki-Zay Péter is népszerűnek számított.

A kormánypártot támogatók elutasítják Magyar Pétert, mindössze öt százalékon áll, de a Tisza Párt szimpatizánsai a kormányfőhöz viszonyulnak így: pusztán négy százalékuk szimpatizál Orbán Viktorral.

A két legerősebb párt szimpatizánsai teljes mértékben támogatják a Fidesz és a Tisza Párt elnökét, a miniszterelnök 97, Magyar Péter 98 százalékos támogatottsággal rendelkezik a saját szavazótáborán belül.

A kutatás vizsgálta a párt nélküliek véleményét is, ott a Tisza Párt elnöke jobban áll, 42 százalékuk szimpatizál vele, míg a többi párt szavazói között 48 százalékot ért el, ugyanez Orbán Viktornál jóval kisebb arányt mutat, előbbi csoport 29, utóbbi 18 százaléka támogatja a kormányfőt. Az október 23-i beszédekről is kérdezték a felmérésben részt vevőket, ahol Magyar Péter beszéde népszerűbbnek bizonyult Orbán Viktorénál.

A Medián a többi politikus népszerűségét is mérte, Karácsony Gergelyt a megkérdezettek 97 százaléka ismerte, és ebből 41 százalék pozitívan értékelte, mely magasabb arány a miniszterelnöknél. Sulyok Tamás köztársasági elnök népszerűsége is közel van a kormányfőéhez, 38 százalékon áll, de a kormánypártot támogatókon kívül alacsonyabb arányt ért el.

A többi pártvezetőnél a számok úgy alakultak, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke 33, míg Gyurcsány Ferenc 11 százalékon áll. A Demokratikus Koalíció elnökét a többi párt támogatója egyértelműen elutasítja, a Tisza párti szavazók 13, a fideszesek 4 százaléka szimpatizál vele mindössze, de más pártoknál sem haladja meg a 25 százalékot.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amelyik először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

A témával foglalkozó cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.