Kiderült, ki készítette a hangfelvételt Vogel Evelinről és a 30 milliós követelésről

A vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatón Magyar Péter bemutatott egy hangfelvételt arról, hogy volt barátnője, Vogel Evelin 30 millió forintot követel azért, hogy „ne borítson mindent”. Hétfői közleményében a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy kizárják a pártból Vogel Evelint, és zsarolásért feljelentést tesz ellene a rendőrségen.

A hangfelvétel készítőjéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy „egy Tisza Párt körül segítő barát”. Viszont hétfőn előbújt az árnyékból, és a saját Facebook-oldalán tette közzé – amit a hvg.hu talált meg elsőként –, hogy nagyon nem akarta, de „nem volt más választása”, ugyanis nem hagyhatja „tönkretenni több millió magyar ember álmát.”

Hanzel Henrik vállalkozó azzal egészítette ki posztját, hogy azért készítette a felvételt, mert júniusra Vogel már „öt Tisza Párthoz közeli embert zsarolt meg.”

„Amikor engem megkeresett, még nem gondoltam volna, hogy pénzért tényleg eladja magát és a hazáját a Fidesznek. De megtörtént” – írta az üzletember, aki azt is hozzátette, hogy állampolgári kötelességének érezte nyilvánosságra hozni a felvételt.

Ez itt Vogel Evelin valódi arca. Saját szavaival mondja el, mire készül

– írta végül és belinkelte a felvételt, ami az alábbi linken is hallgatható.

Egy hanganyag hétfőn Magyar Péterről is kiszivárgott, ugyanis hétfő reggelre a sajtó munkatársainak – így szerkesztőségünk – levelesládájába megérkezett egy levél, amely a Vogel Evelin által felvett „11 órányi titkos felvétel” egy apró szeletét tartalmazza. Ezen büdös szájú követőkről és saját nyugdíjaskommandóról beszél Magyar Péter, és azon viccelődik, hogy meglepődnének idős követői, ha azt mondaná nekik, vegyenek maguknak új unokát a külföldre költözött szeretteik helyett.

Honnan ismerős Hanzel Henrik?

Először is onnan, hogy a fél celebvilággal, vagyis Stahl Judittól Schobert Norbiig, Sebestyén Balázstól Kasza Tibiig nagyon sok hírességgel dolgozott együtt az elmúlt években, évtizedekben. Bár egy hosszabb dzsúdós podcastben részletesen mesél fiatalkoráról és életéről – ugyanis a menedzserkedés és vállalkozás előtt ezt a sportot űzte –, ám mivel a podcast évekkel ezelőtti, a mostani eseményekhez még nem sok köze van. Az viszont a 444 szemléje szerint kiderül belőle, hogy menedzserkarrierje egy obszcén vitával kezdődött Paréj Zoltán, a Happy Gang egyik tagja és közte, amitől Paréj úgy lázba jött, hogy felkérte Hanzelt, hogy dolgozzon nekik.

Sofőrből aztán hamar menedzser lett, majd később olyan együttesekkel dolgozott, mint az UFO, a Cest' La Vie, a fent már említett Kasza Tibi, a Crystal vagy éppen Havasi Balázs. Majd váltott a zenéről, és jött Schobert, Stahl és Sebestyén is, akivel tíz évig dolgoztak együtt, és barátok is voltak. Aztán ez megszakadt, ugyanis amikor Balázsék átvitték volna a Morning Show-t a Class FM-ről a Rádió 1-re, kiderült, hogy

a logót és a nevet Hanzel eladta a a Class FM-nek, ezért perrel zárult a tízéves barátság.

„A komplett szakma, a reggeli stábunk és akik vele dolgoztak, pontosan tudják, milyen ember: olyan, akit érdemes messzire elkerülni, mert előbb-utóbb megégeti magát vele az ember” – nyilatkozta a per után Sebestyén a Blikknek. Hanzel pedig ekkoriban besokallt a médiából, és más területekre evezett inkább.

A céginformációs adatbázis szerint jelenleg tíz cég van a nevén. Ezek közül ötnek sem kiadásai, sem bevételei nincsenek, egy kényszertörlés és egy felszámolás alatt áll. Van viszont három, ami nyereségesen zárta 2023-at, összesen több mint 36 millió forinttal, viszont 2022-ben már 119 milliós veszteség volt a három cég mérlege.

Volt már veszteséges vállalkozása régebben is Hanzelnek, 2024-ben például a Dallas Éttermet és a Dallas üzemanyagtöltő állomásokat üzemeltető Hunoil Trading Kft. veszteségét is megérezte, ami idehaza az egyik legolcsóbb töltőállomás-hálózatnak számított, a tulajdonos pedig egy ciprusi székhelyű cég, a Stenson Kft. volt. Ez az első éveiben több tízmilliárdos árbevételt és nyereséget generált, majd 2013-tól fordult a kocka és egy-másfél év alatt fel is számolták a céget, a Hunoillal együtt.