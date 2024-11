Ellepték a rókák Sárvár utcáit

Félnek a lakosok, záporoznak a bejelentések Sárvár önkormányzatához az utcákat ellepő rókákról. A város vezetése kénytelen volt felvenni a kapcsolatot a Vas Vármegyei Vadászkamarával is.

Rókák okoznak kellemetlenséget Sárvár utcáin, ahol egyre több lakossági bejelentés érkezik az önkormányzathoz az utcán kóborló állatok miatt.

Már a városvezetés is foglalkozik az üggyel, az önkormányzat kénytelen volt felvenni a kapcsolatot a Vas Vármegyei Vadászkamarával, valamint több környékbeli vadásztársasággal is. A vadászok rókacsapdák kihelyezésével próbálják megoldani a helyzetet, a befogott állatokat pedig elszállítják – közölte a város a hivatalos Facebook-oldalán.

A városvezetés azt kéri, hogy amennyiben bárkinek tudomása van a környéken kószáló rókákról, jelezze e-mailben, telefonon vagy akár hozzászólás formájában. A felhívás alatti kommentszekcióban a helyiek beszámoltak arról, hogy a Déva utcán és a Petőfi-lakótelepen túl a Gárdonyi utcában, a Széchenyi utcában, egy Alkotmány utcai játszótérnél, egy helyi kocsma előtt, valamint a Csónakázó-tó mellett is feltűntek rókák a közelmúltban.

Figyelmeztettek arra is, hogy ha egy róka nappal is közel merészkedik minden félelem nélkül az emberhez, hagyja magát akár megfogni is, embert és háziállatot támad meg, esetleg görcsroham, bénulás jelei mutatkoznak rajta, minden bizonnyal veszett.