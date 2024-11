Kigyulladt egy autó egy újpesti teremgarázsban, 49 embert ki kellett menekíteni

Hétfőn reggel Újpestre riasztották a tűzoltókat egy mélygarázsban álló autóhoz, amely kigyulladt. Az oltást azonnal megkezdték és reggel 8 órakor be is fejezték. A tűz miatt negyvenkilenc embernek kellett elhagyni a Sándor István utcai lakóházat. Délelőtt Kőbányán egy teherautó hajtott a villamosmegállóba, több járműnek is nekiütközött.