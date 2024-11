Vertán György reagált Magyar Péter állításaira: Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom

Vertán György is megszólalt Magyar Péter azon állításairól, amelyek szerint a Tigra Kft. tulajdonosa a Tisza Párt két volt kedvesének, Varga Juditnak és Vogel Evelinnek is havi appanázst juttat, továbbá utóbbinak cége által egy lakást is biztosít Budapesten az Alkotmány utcában.