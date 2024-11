Az eredeti Watergate-botránytól a magyarországi lehallgatási ügyekig

1972. június 17-én Washingtonban robbant ki a Watergate-botrány, amely miatt két évvel később távozni kényszerült hivatalából Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke. A Watergate-ügy az elmúlt több mint fél évszázadban a politikai hatalommal való visszaélés hivatkozási alapja lett, azóta is világszerte használják a „gate” képzőt a politikai botrányok megnevezésére. A rendszerváltozás óta hazánkban is több lehallgatási botrány robbant ki, legelőször az úgynevezett Dunagate, legutóbb pedig most vasárnap, a Magyar Péter által a magyar Watergate-botránynak nevezett ügy.