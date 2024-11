Megszólalt a kalocsai érsek a visszaélésekről: A papok is korunk gyermekei egy pánszexuális világban

Bábel Balázs szerint „a papok is korunk gyermekei egy pánszexuális világban, és ahol mindent a nemiséggel hoznak kapcsolatba, ott a szexualitással kapcsolatos bűnök is gyakoribbak”. A kalocsa-kecskeméti érsek úgy látja, hogy „szisztematikus okokra vezethető vissza” az egyházi személyek által elkövetett visszaélések jelensége.

Megtörte a hetek óta tartó csendet, és részletesen nyilatkozott a 24.hu-nak Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek az egyházmegyét érintő botrányokkal kapcsolatban. A katolikus püspök szerint ahol mindent a nemiséggel hoznak kapcsolatba, ott a szexualitással kapcsolatos bűnök is gyakoribbak.

A lap szerint statisztikailag szinte valószerűtlen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye botránymérlege: négy egyházi vizsgálat pedofília gyanújával, két világi büntetőeljárás, két melegbotrány, gyermekmolesztálás miatt felfüggesztett papok. Hogy mi ennek az oka, arról több elmélet is kering katolikus körökben. Olyan elmélet is van, hogy az érsek az elmúlt évtizedekben számos problémás papot vett át, de azt is mondják, hogy Bábel Balázs komolyan veszi a bejelentéseket.

„Már Jézus 12 tanítványa között is volt áruló”



Bábel szerint azonban egyáltalán nem igaz, hogy a „problémás papok” a főegyházmegyébe kerültek volna. „Nem olyan klerikusok követték el ezeket a visszaéléseket, akik más szemináriumból lettek elbocsájtva, hanem akik ide jelentkeztek” – tette hozzá. Az érsek úgy látja, hogy a szexuális visszaélések jelenségével „való szembesülés Európa országainak katolikus közösségeiben eltérő ütemben zajlik”.

Azt is elmondta, hogy „szisztematikus okokra vezethető vissza” az egyházi személyek által elkövetett visszaélések jelensége, ezen pedig dolgozni kell. Bábel több mondatában utalt közvetetten a nemrég lezárult szinódusra is, amely egyik fő témájává pont a visszaélések kezelését tette.

Amíg a világban vannak olyan irányzatok, melyek a pedofíliát legálissá teszik, a brüsszeli parlamentben is volt olyan képviselő, aki nyíltan vállalta ezen tettét következmények nélkül, addig az egyház – Ferenc pápával az élen – nulla toleranciát hirdetett. Ezért a katolikus egyházban teljes erővel a megújulás érdekében ezen bűnök kiirtására törekszünk

– fogalmazott az érsek.

Bábel szerint „már Jézus 12 tanítványa között is volt áruló”, de úgy látja, attól még nem egyes személyek megbocsáthatatlan tetteiből kell levonni a következtetést az egyházmegyére nézve. Az érsek szerint 25 éves érseksége alatt „ilyen visszaélések nem voltak, csak a legutóbbi időkben”, de, hozzátette, ezek az ügyek még csak gyanúk, és „mindenkit megillet az ártatlanság vélelme”.

Az érsek hosszú válaszában írt arról is, hogy a hatalommal és a bizalommal való visszaélés „egyetemes jelenség”, de ez „nem jelenthet kibúvót a katolikus egyháznak sem”. Bábel szerint fontos erre tükröt mutatni, hogy a jövőben „a visszaélések egy formája se fordulhasson elő”.

