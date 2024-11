Az Objectiv.hu főszerkesztője, Dézsy Zoltán nyilatkozott az Új Szónak, melyben elmondta, hogy nincs meg a pontos dátuma a honlap indulásának, de nincs köze se a kormányhoz, se a titkosszolgálatokhoz, valamint nem lejárató oldal lesz. Cáfolta Magyar Péter vádjait, hogy az oldal a Tisza Párt elnökének lejáratására szolgálna, annyit azonban elárult, hogy valóban készül egy dokumentumfilm az ellenzéki párt vezetőjéről, melyben Vogel Evelin is megszólal majd.

Az Új Szó interjút készített Dézsy Zoltán dokumentumfilm-rendezővel, aki annak a honlapnak a főszerkesztője, amely Magyar Péter szerint részt vesz lejáratásában. A rendező tagadta a vádat, azonban dolgozik egy dokumentumfilmen, amely a Tisza Párt elnökéről szól majd, valamint feltárja az elmúlt 8-10 hónap magyarországi eseményeit.

A filmes hozzátette, hogy nézői anyagokat is felhasznál, mert „tényfeltáró riporterként tartják számon”. Szerinte az ügyben Vogel Evelin is megszólal, és szerepel a dokumentumfilmben is.

Jelenleg az anyaggyűjtés fázisában vagyok, természetesen, ha olyan anyagom lesz, amit arra érdemesnek tartok, akkor azt publikálom. De ez nem nőkről szól, nem egy pletykaoldal lesz

– állítja Dézsy, és úgy véli, Magyar Péter lehallgatta volt barátnőjét. Emellett közölte, hogy a pártelnök olyan információkkal rendelkezik, melyről a közvéleménynek nincs tudomása, viszont méltánytalannak tartja, ahogyan az ellenzéki politikus több ismert művészt besározott, ezzel utalt Alföldi Róbert tiltakozására, amikor név szerint megemlítette Magyar Péter a vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A honlap indításának pontos dátumát nem árulta el a rendező, azonban kiemelte, hogy a hitelesség a legfontosabb, valamint a közvélemény tájékoztatása, ezért csodálkozott, amikor megnevezték az oldalt, amit nyáron jegyzett be. „Azt megígérhetem, hogy ez egy tisztességes, szakmailag megfelelően alátámasztott oldal lesz” − hangsúlyozta Dézsy Zoltán.

Azt viszont cáfolja, hogy neki vagy az oldalnak köze lenne a kormányhoz vagy valamelyik titkosszolgálathoz, ahogyan azt Magyar állította.

Ez nem egy lejárató oldal, én dokumentumfilmes vagyok.

– jelentette ki a honlap működtetője. Az Új Szó azonban megjegyezte, hogy wordpress weboldalkészítőn működik, és bárkinek elérhetővé tették a tartalmát. Magyar Péter állítása szerint az Objectiv.hu-ra kerülnek fel az illegálisan szerzett felvételek, valamint a mesterséges intelligenciáról készültek is, de most már nem oda fognak felkerülni.

Kiszivárgott egy hangfelvétel Magyar Péterről

Mint arról hétfőn beszámoltunk, büdös szájú követőkről és saját nyugdíjaskommandóról beszél Magyar Péter egy, az Index birtokába (is) került hangfelvételen, amelyen a Tisza Párt elnöke azon viccelődik, hogy meglepődnének idős követői, ha azt mondaná nekik, vegyenek maguknak új unokát a külföldre költözött szeretteik helyett.

A hangfelvétellel kapcsolatban a nyilvánosság elé állt annak az elrabolt gyermeknek az édesanyja, akire azt mondta Magyar Péter, hogy vegyen magának új gyermeket. A nő TikTok-videóban reagált a Tisza Párt elnökének szavaira, mint mondta, amikor október 23-án férje, Ágoston megkereste Magyarékat, akkor ő letagadta, hogy tud Aladár esetéről, miközben szerinte a politikus nagyon is ismerte az esetet, és tudta, mi történt a gyermekkel.

A kiszivárgott hangfelvételre a Tisza Párt is reagált. Közleményükben azt írták: „Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már napok óta tudja, hogy illegálisan szerzett és manipulált felvételekkel akarja majd az állampárt és a rogáni propaganda lejáratni. Teszik ezt azért, mert most először fordul elő, hogy egy ellenzéki pártnak valós esélye van arra, hogy elzavarja a maffiakormányt.”