Vogel Evelin: Tudod, mi voltam b**meg? Egy last lady voltam, akit a Péter arcba tiport

Ismét levelet küldött az a személy, aki a Magyar Péterről szóló beszélgetésnek egy részletét eljuttatta a sajtóhoz hétfőn. Közlése szerint a felvétel, amelyet a Tisza párt vezetője vasárnap bemutatott Vogel Evelinről, egy több részből összevágott, manipulált anyag volt. Az illető bizonyítékként elküldte a teljes, 1 óra 44 perc hosszúságú hanganyagot, amit most teljes egészében közzéteszünk.

Mint előzőleg írtuk,

Magyar Péter vasárnap sajtótájékoztatót tartott, ahol lejátszottak egy hangfelvétel arról, hogy Vogel Evelin megfenyegette.

Majd hétfőn Vogel Evelin beszélgetéséről látott napvilágot egy újabb hanganyag, amelyet több szerkesztőségnek, így az Indexnek is megküldtek. Ezen a felvételen Magyar büdös szájú követőkről és saját nyugdíjaskommandóról beszélt, miközben azzal viccelődött, hogy az utóbbit ráuszítja Vogelre.

Az utóbbi felvételt beküldő személy most ismét egy levelet küldött az Indexnek és más szerkesztőségeknek, amelyben azt írta: „Csatolva találják az eredeti, teljes, vágatlan felvételt Vogel Evelin és Hanzel Henrik találkozásáról. A hanganyag bizonyítja, hogy Magyar Péter egy manipulált, vágott hanganyagot hozott nyilvánosságra vasárnap.” Hogy kicsoda Hanzel Henrik, arról ebben a cikkben írtuk a minap.

A levél írója szerint Magyarék vasárnap a másfél órás beszélgetés „hét különböző részletét gyúrták egybe, kontextusokból kiragadva a mondatokat, a számukra kellemetlen részek meg nyilván kimaradtak” abból a nagyjából kétperces részletből, amit Magyar Péter sajtótájékoztatóján bemutattak. Állítása szerint ezek a részletek 1:00:02 és 1:30:38 közt, a beszélgetés különböző pontjain találhatóak:

1:00:02 - 1:00:15;

1:05:50 - 1:06:25;

1:08:15 - 1:08:28;

1:11:43 - 1:12:52;

1:25:06 - 1:25:32;

1:25:55 - 1:26:21;

1:29:51 - 1:30:38;

„Magyar Péter előre akart menekülni, de lebukott. De ne aggódjanak! Hamarosan az is kiderül, hogy az emberek mellett a sajtó és a saját munkatársait sem tartja semmire. Lépésről lépésre, tégláról téglára mutatjuk meg Magyar Péter igazi arcát” – írta a levél feladója.

A teljes felvétel alább meghallgatható, de lejjebb leiratoztuk az érdekesebb részeket belőle.

„A Péterrel nem lehet bizonyos dolgokat normálisan megbeszélni”

A videó elején Vogel Evelin hallható, aki több másik emberrel is röviden szót váltott az első percekben. Vogel többek közt azt mondta ott, hogy egy parkolóban van, és arról esik szó, hogy kiülnének egy teraszra. Később valóban úgy hallatszik, mintha egy szórakozóhelyen lenne, beszűrődik például egy focimeccs hangja is, de több percen át semmi érdekes nem hallatszik, csak a háttérzaj hallható az anyagon.

A 11. perctől kezdve beszélget Vogel Evelin Hanzel Henrikkel. Először többek közt olyan hétköznapi dolgokról beszélnek, mint a babaúszás, de aztán a beszélgetőpartnere szóba hoz például egy sokmillió forintos üzletet, amelyben őt lehúzták korábban. Ezután tértek át az aktuális témára, amikor a férfi azt mondta:

Evikém, mi a sztájsz, hallok mindent. Végigmondod, hogy...összevissza hallok mindent, én felét nem bírom elhinni, felét elhiszem. Hogy hogy állunk, mert a Péter mondta, hogy jöjjek, és beszéljünk át mindent.

Erre Vogel azt mondta: „Nekem egyetlen kérésem van, nekem korábban kérésem volt, hogy legyetek velem őszinték, és ne nézzetek hülyének, és hogy ha bármilyen konfliktus van, akkor azt tudjuk megbeszélni korrekt módon. Lehet, hogy hibáztam, sőt biztos vagyok benne, hogy voltak helyzetek, amiket hibásan kezeltem, viszont abban biztos vagyok, hogy az, amiért én küzdöttem, az, amiért én ebben az egészben aktívan szerepet vállaltam, az, amiért több embert is behoztam ide, azt egy jó cél érdekében tettem, egy vízíóval a fejemben, egy olyan meggyőződéssel, ami szerintem teljesen megállja a helyét”. Ezután hozzátette:

Az, hogy a Péterrel szemben nem...szerintem ezt te is látod már, hogy a Péterrel nem lehet bizonyos dolgokat normálisan megbeszélni. Vagy egy olyan embernek kell lenned, aki elképesztően stabil meggyőződéssel van valami iránt, és nagyon tapasztalt, és nagyon erős karakter.

Ezután a beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy miként kezdődött a kapcsolatuk, erre Vogel Evelin azt mondta: „Az, amit Péter velem szemben csinált [...] nem voltam igazán stabil olyan szempontból, hogy – és ő ezt tudta –, hogy én akkor kezdtem bele egy projektbe, amihez kerestem tőkét, és volt egy minimális pénz, amit bele tudtam volna fektetni.”

„Megalázó módon beszélt velem, elképesztően tiszteletlenül bánt velem”

„Voltak emberek, akiket felkerestem, akikkel elkezdtem együtt dolgozni, tervezni a kollekciót. Elkezdtem dolgozni” – mondta Vogel Evelin, majd megjegyezte, hogy a projekt „home decor cuccok tervezése és gyártása” lett volna. Ezután szóba került, hogy Magyar Péterben nem tudott megbízni, nem tudott együtt dolgozni vele, nem volt meg benne az, ami kellett neki.

Nem volt meg, k**vára nem volt meg. Olyan szinten, olyan megalázó módon beszélt velem, elképesztően tiszteletlenül bánt velem, nem volt velem őszinte, és ez folyamatosan eszkalálódott

– mondta Vogel Evelin.

Ezután szóba került, hogy szerették-e ők egymást, mire azt mondta:

Figyelj, most az, hogy valaki szeret valakit, az egy dolog. Az, hogy hogy bánik a másikkal, az pedig egy másik dolog. A Péternek mindig nagyon alacsony, elképesztően alacsony önbizalma volt, és nem megfelelő önértékelése, nem látja magát megfelelően, ezért nem látja a környezetét sem megfelelően, és én úgy álltam be mellé februárban a Partizán-interjú után, hogy azt éreztem, hogy neki kelleni fog egy támogatás, egy lelki támasz.

„Tudtam, hogy ő még mindig engem szeret, és azt is tudtam, hogy ez egy olyan flow, amit nem szabad elb**zni, mert ez egy tök jó irány. Én úgy váltam el tőle, háromszor szakítottam vele, és az utolsó szakítás után megkérte a kezemet, amire nemet mondtam. És azt kérdezte, hogy mit tehet annak érdekében, hogy mégis megfontolóra vegyem, hogy mégis valaha én igent mondjak neki. És az van, tehát mi 12-13 éve ismerjük egymást. Nekem akkor voltak szimpatikus dolgaim, meg egyébként tetszett, egészségünkre” – mondta Vogel Evelin.

„És amikor elkezdtünk randizni, akkor egy két-három hétig masszívan előadott nekem valamit, Oscar-díjas szereplés volt egyébként” – fogalmazott ezután Magyar Péter volt párja, miközben egy másik kapcsolatáról is beszélt, meg arról, hogy Magyar „éretlen sok szempontból, azt gondolom”.

Magyar Péter „véletlenszerűen borított egy bilit”

„És azt éreztem, hogy így napról napra fogyok el. Így emészti fel az energiámat ez a kettőnk kapcsolata. Nekem nem az volt egyáltalán a bajom, hogy jönnek újságírók, meg stressz van, meg munka van, meg pörgés van, hajtás, tehát én ezeket egyébként egész jól bírom akkor – ha nincs valaki mellettem, aki folyamatosan szívja le az erőmet, és ő ezt csinálta. Akarva akaratlanul, mert tiszteletlen volt, mert kaotikus volt. Nem lehet vele ezekről beszélni” – mondta Vogel Evelin, majd hozzátette:

Van egy állítás, amit én megfogalmazok, hogy én így érzem magam, vagy ez a helyzet, vagy azt mondom, hogy figyelj, volt egy ilyen folyamat, ennek a folyamatnak ez a következménye, ami most van. És akkor azt mondja, hogy nem volt ilyen. Nem volt ilyen [...] Tök feleslegesen beszélek én vele őszintén, hogyha ő nem képes ebben a mederben lenni, hogyha egy kicsit is hibáztatva érzi magát, akkor azonnal hárít, és akkor inkább mond olyat, hogy ez nincs is, minthogy megkérdezné, miért érezted így magad, vagy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy. Tehát nekem az k**vára nem fér bele, hogy én mindent megteszek azért, hogy mögötte ez az egész épüljön, és hogy ne essen szét.

Vogel Evelin ezután azt mondta Magyar Péterről: „Véletlenszerűen ő borított egy bilit, sz**os lett a padló, érted? És azon csúszkált. Tudod, mit csinált? Ügyvédekhez rohangált, hogy a se**ét bevédje. Partizán-interjú, Telex-interjú, és közte ügyvédekhez rohangált. És én láttam a flowt, ő akkor még nem is érezte, hogy mekkora támogatottsága van, és nem csinált semmit. És nekem az volt az elképzelésem, hogy neki most szüksége van egy lelki támaszra, és ezt próbáltam neki megadni, mert közben ló**art se csinált.”

„K**va anyázott, hogy [Varga] Judit mekkora egy f*sz”

Vogel ezután arról beszélt, hog szerint Magyar Péter „a szűk környezetében nem tud rendet tartani, ő az, aki k**vára nem tud szisztémában gondolkodni, rengeteg félelem, paranoia hajtja, és nem véletlen az, hogy az egész csapat mindig tüzet olt, mert az az ember nem tud leülni három nagy levegőt venni, és azt mondani, hogy ták, ták, ták. És tényleg meggyőződésből, nagy levegőből. Így kel fel, tikkes, így, nézi a telefonját, és tavaly is, tehát hogy mondhatjuk, hogy nyomás, meg nem tudom, mi ide, vagy oda, tavaly is ez volt, hogy hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból, tehát van egy olyan alapprobléma, nehézség benne, amit én tudtam”.

És én arra gondoltam, hogy fogom tudni, én a válást is végigasszisztáltam. Próbáltam, én azt gondolom, hogy beletettem azt, amiért ő el tudott úgy menni a bíróságra, hogy volt egy tárgyalás, felolvasta a kis levelét, elsírta magát a bírónő, elsírta magát a Judit, aztán elmentek egy búcsúkoktélra, megölelték egymást, és helló! És ezt egyébként olyan napok előzték meg, amikor így k**va anyázott, hogy Judit mekkora egy f*sz

– mondja a felvételen Magyar Péter volt párja arról a leveles esetről, amiről Varga Judit is beszélt már a korábbi interjújában. Bár Vogel Evelin azt is elismerte, hogy „a Péternek nagyon sok volt a rovásán a Judit számára, tehát Judit lehet, hogy nem tudott tisztán gondolkodni, meg be volt hálózva. Én őszintén szólva sok szempontból megértem a Juditot, és a Péter is megértette, csak ma már nyilván nem ezt kommunikálja”.

A vállalkozása miatt jött össze vele ismét?

Állítása szerint Magyar Péter is ráébredt arra, hogy a házasságában „mennyire őrült volt, hogy ő mindig valamit keresett, amit nem lehetett elérni. Folyamatosan frusztrált volt, bántó volt, beszólogatott mindenkinek. Ő ezt elkezdte látni. És akkor én meg akkor nem azt mondtam neki, hogy alpesi f**z vagy, hanem azt mondtam, hogy igen, mindenki hibázik, de mindenki változik, és mindenki tud fejlődni”.

Majd azt mondta, hogy a harmadik alkalommal, amikor ismét összejöttek Magyar Péterrel

már az volt bennem, hogy ez nem normális, ez a csávó, hogy az, amiket megenged magának velem szemben, vagy bárkivel szemben, az nagyon sok. Így hiperventillál, kiborul a semmin, olyan stílusban beszél, hogy az valami, mintha megverne fizikálisan, ez az érzésem. Viszont a harmadik alkalommal azt mondta, hogy jó, figyelj Evi, a vállalkozásod elindításában segítek, tessék.

Ezután azt is megkérdezte Hanzel Henrik, hogy Magyar Péter bármikor „hozzányúlt-e”, bántalmazta-e fizikailag, mire Vogel azt mondta: „Ennek vannak árnyalatai, hogy mit jelent az, hogy te a fizikai erőfölényedet kihasználod”, de sokkal jobban zavarta azt, hogy Magyar Péter hogyan beszélt vele. Majd azt mondta, hogy a Tisza párt többi munkatársával jól tudtam együtt dolgozni, és akkor eszmélt, hogy „Péternek vannak plusz skilljei, amiket most használ. Illetve a Péter egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy úgy akar egy rendszert megdönteni, hogy a rendszerből érkezett egy olyan szituációban, ahol nagyon sok ember már károsodott”.

Én azt gondolom, hogy a Péter nem akkora sztár, mint amekkorának most gondolja magát, meg mint amekkorának ez a csapat most látja. Én amikor beálltam mellé, én azért is tettem ezt, mert azt láttam, hogy ebben van potenciál, ezzel lehetne valamit kezdeni. Nekem vannak jó elképzeléseim arról, hogy hogy lehetne egy jó rendszert felépíteni. Az, hogy erről nem tudtunk egyébként vele mostanában, tehát idén érdemben beszélni.

– mondta Vogel Evelin, mire Hanzel Henrik közbevetette, hogy szerinte „senki nem tudná így csinálni ezt” , mint Magyar Péter. Vogel erre azt mondta, hogy szerinte meg tudná.

Magyar Péter, mint miniszterelnök?

E ponton szóba került az is, hogy Hanzel Magyar Pétert nagyon okosnak tartja, ahol például Orbán Viktort is.

Én ki**szottul látom benne a miniszterelnököt

– mondta Hanzel, mire Vogel azt mondta, hogy ő „már nem”.

Egy országot egy olyan ember vezessen már könyörgöm, aki a szűk környezetében tud rendet rakni legalább. És hogyha odajön a nője, aki két-három hónapig támogatta, és lehet, hogy voltak konfliktusok, meg nehézségek, de nekem is megvolt

– mondta, majd megjegyezte: Magyar rosszul kezeli a szűk környezetét, és „bejön mint egy tinédzser az irodába, majd 40+-os emberként „gagyi macsó dumákat” hallanak tőle.

Vogel szerint elkezdték kiszorítani a szervezetből

Ezután arra is kitért: „Én, amit most látok, az az, hogy az történt, hogy ő ellehetetlenített a szervezet működésétől, mondván, hogy a párt működése és a magánélet vegyítése nem egészséges. Ezt ő úgy tette, hogy először szólt nektek, hogy bizonyos információkat ne osszatok meg velem, meg elkezdett a háttérben trükközni, tenni-venni. Amikor próbáltam vele erről beszélni, akkor vetített, meg bedobta ezt az egészségtelent”. De állítása szerint Magyar Péter a többi munkatársában sem bízikmeg.

Ezt követően Vogel hosszasan beszélt arról, hogy mi mindenben segített Magyarnak, majd szóba került, hogy ő maga is hibázott természetesen. Hanzel Henrik ekkor közbevetette: „az volt a feladatod, hogy a Péter mellett állj” ,mire Vogel azt válaszolta, hogy ha ő nincs, akkor nem tartanának itt.

De Henrik akkor nem vagy itt. Akkor nincs itt a Márk. Akkor nincs itt a Dezső. Akkor nincs itt a Szilva, akkor senki sincs itt. Ha én nem azt csinálom, amit csináltam.

„Szerintem annyit érdemeltem volna, hogy »Figyelj, Evi, köszi az eddigi munkádat. Most azt látom, hogy a szervezet egész jól összeállt, és akkor arra gondoltam, hogy beszéljük meg, hogy te miben vagy. Én szeretném azt, hogyha te elkísérnél engem az országjárásra, mert az nekem sokat számítana«” – tette hozzá Vogel Evelin, majd hozzáfűzte: „Legyen már felnőtt ember annyira az, aki országot akar vezetni, hogy a saját csajának normálisan, értelmes ember módjára kommunikálni tudjon dolgokat [...]Nem tud normálisan beszélni, érted?”.

„Az egyes számú embernek a szerelme voltál, miről beszélünk?”

Vogel Evelin ezután szóba hozta, hogy lakást is kellett keresnie, és ebben Hanzeltől is várt segítséget (ami annak szempontjából érdekes, hogy mit állított róla Magyar Péter nemrég).

Ezután Hanzel Henrik közbevetette, hogy szerinte Vogelnek mindene megvolt.

Az egyes számú embernek a szerelme voltál. Miről beszélsz?

– tette fel a kérdést, mire Vogel azt mondta, hogy szerinte semmilye nem volt. Majd azt mondta, hogy Magyar Péter „szétalázta”.

Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat, mindenki új emberek előtt, elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz. Elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni [...] És elkezdett így belém állni úgy, hogy már a többiek és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok?

– mondta a kapcsolatukról.

„Last ladynek” érezte magát

A beszélgetés egy későbbi pontján indulatosan összeszólalkoztak azzal kapcsolatban, hogy Vogel Evelin elkövetett egy hibát a Blikknek nyilatkozva, amikor arról beszélt, hogy külföldi segítőik is voltak.

Ezzel az esettel kapcsolatban Vogel azt mondta: „Nekem az volt az első nagy red flag, hogy annyit kértem a Pétertől, hogy figyelj, én itt mindent beleteszek a mögötted lévő csapatba. Én ott vagyok veled ezeken a rendezvényeken. Annyit kérek, hogy a beszédednek egy részét, egy részében én látok valamit, hogy azt hallgasd meg, légyszi. Pár perc lett volna az egész. És ott mindenki jelölt, ott volt két-három ember, k**va, méltatlan helyzetbe hozott, és jaj, Evike, persze, persze. És így intett egyet” – fogalmazott a beszédről, amit Magyar Péter akkoriban mondott, és amelyet állítása szerint a politikus az utolsó pillanatban, az éjjeli órákban írt. Majd hozzátette:

Tehát mondhatta volna azt is, hogy Nyuszikám, erre most már nincs idő, meg fáradt vagyok. Nem: olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy félrementem a vécébe sírni. Miért kell így?

Ezután Vogel arról beszélt, hogy Magyar Péter valójában „mindent tudott” az édesanyjának előéletéről is, akit korábban egy bűnügy miatt elítéltek, és szerinte ezért nem ő hibázott azzal kapcsolatban, hogy miként reagáltak arra, amikor az első sajtóhírek megjelentek a témában.

Majd Vogel Evelin azt mondta:

Nem, nem voltam first lady. Tudod, mi voltam b**meg? Egy last lady voltam, akit a Péter arcba tiport folyamatosan.

Majd azt mondta, hogy mindent megtett Magyar Péterért, de ő „egy beteg ember”, és ezt szerint Hanzelnek is látnia kell. Azt mondta róla, hogy „nincs ki mind a négy kereke”, mire Hanzel Henrik azzal válaszolt, hogy „de attól zseni”.

A Péter arra jó, hogy faltörő kosként menjen előre, és elkezdje a rendszert kicsit megpiszkálni. Arra viszont nem jó, hogy vezessen egy országot. Mert beteg az agyára [...] én egy olyan embert már nem akarok támogatni, aki érted, egy olyan helyzetet is szétb**sz, hogy mondom, mindent, mindent megadok neki [...]. Gondolj bele, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nő azt mondja, bocsánat, mi kell ahhoz, hogy egy nő azt mondja, hogy én nem akarok first lady lenni.

– fogalmazott Vogel Evelin, mire Hanzel Henrik is elismerte, hogy „nagyon sok”.

Az utolsó csepp a pohárban

„Megírta nekem, mert megsértődött valamire, megírta, hogy »Szerintem ezt hagyjuk abba Evi« miután ellehetetlenített a szervezet működésétől. Nekem az volt az utolsó csepp a pohárban” – mondta Vogel Evelin. Erre Hanzel azt mondta neki, hogy „de te is keverted a sz*rt”, és a szervezet tagjai féltek tőle és a számonkéréseitől.

Majd ezután kezdődött az a rész, amelyet Magyar Péter ismertetett az előző hétvégén, és ennek alapján a Tisza párt politikusának hangfelvétele erősen megvágottnak tűnik.

Szóval kérem a pénzem és szia! Mindenkinek szia! Ez, azt gondolom, hogy méltatlan. Tehát az, hogy én nem fogok lehajtott fejjel kisétálni. Mert nagyon sokat beletettem, és az, hogy az ember hibázik, az benne van a pakliban. De azért, mert én követtem el hibát, azért nem fogok lehajtott fejjel kisétálni

– mondta Vogel Evelin, majd mire Hanzel megkérdezte, hogy mért „nem marad a rendszerben dolgozni” attól függetlenül, hogy Magyarral véget ért a kapcsolatuk. „Mert ezek után én már nem szeretnék a rendszerben dolgozni, azok után, hogy [...] hogy én át lettem, több szinten is hülyének lettem nézve, meg hazudoztam” – hangzott Vogel válasza.

Péternek nagyon sok fekete pontja van nálam. Nagyon sok apróság. Listázni tudnám. De nem teszem. Azt mondom, hogy oké, megértettem, ez így alakult, lehet, hogy rám az első időszakban volt szükség

– mondta, majd megerősítette, hogy most már tényleg véglegesen szakítottak Magyarral.

„Bosszúból tette azt, amit tett, hogy a Partizán-interjúba elment”

„Az a baj, hogy vetített, hogy sokszor kaptam rajta azon, hogy az, amit mondott, teljes meggyőződésből úgy tűnt, hogy meggyőződésből az nem igaz, hogy játszott velem.

Figyelj, apróság, apróság olyan dührohamot, sok részlet. Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal, hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem. És ez is egy ilyen k**va nagy red flag volt, hogy most én mibe is viszem magamat bele, meg a gyereket?

– fogalmazott Vogel Evelin.

Hozzátette azt is: „ Tett valamit, meg valahonnan jött, amúgy bosszúból tette azt, amit tett, hogy a Partizán-interjúba elment, az bosszú, színtiszta bosszú. Bosszúra nem lehet építeni, de ha bosszú, emellett egyébként vannak itt más dolgok is”. Erre Hanzel Henrik közbevetette, hogy másfél millió támogatójuk már van, majd Vogel azt mondta, hogy ez nemcsak Magyar érdeme.

Ez nem a Péter, ez az egész. Ennyi ember, aki károsult ebben a rendszerben, és változást szeretne, és a Péternek az a szerencsés helyzete, hogy bentről jött és mondott információkat, és egyébként az ő bosszúja, hogy borítja a sz**os bilit azért, mert ő nem kapta meg azokat, mert ő sértve érzi magát. A Rogán által, ez által, az által

– mondta a hangfelvételen Vogel.

Magyar Péter a kezdetek kezdetén megbízta, hogy szerezzen a pártba embereket

Állítása szerint a Partizán-interjú után Magyar Péter azt kérdezte tőle, hogy „Evi, mit csináljak?”. „És akkor poénkodtunk azon, hogy jó, menjünk Balira. Mondtam, hogy nekem úgyis jót tenne egy kis napsütés, meg víz, és akkor úgy poénkodtunk, hogy majd posztol haza, hogy koktéllal ülünk a víz partján, és akkor posztol, hogy na, mi a helyzet otthon? Én csak vicceltem, de az információkat azért, az információkkal kezdjétek, amit akartok” – idézte fel Vogel, majd hozzátette:

Tehát, hogy ennyire nem volt benne egyébként ez egy ilyen komoly meggyőződés, mert ha lett volna valami, amit kiépít magában, akkor meg nem az anyja, az öccse, meg én vagyok mögötte, hanem akkor már összegyűjtött volna pár embert, érted, akkor ezt valahogy megtervezte volna. Minden kicsit ilyen ahogy esik, úgy puffan, alapon történt az egész, és két héten keresztül ügyvédekhez rohangált. Amikor is, kérdeztem, hogy ezzel most mit akar kezdeni, és azt mondtam neki két hét után, mert azt láttam, hogy így nem haladunk előre. És tudod, engem kérdeztek, hogy Péter amúgy mit csinál, meg a Péter amúgy ezt komolyan gondolja, vagy hogy van mögötte valami? És tudod, feltették nekem ezeket a kérdéseket

– fogalmazott Vogel Evelin, aki szerint Magyar Péter ekkor bízta meg azzal, hogy „szerezzen a pártba embereket”.

Hanzel ezután közbevetette, hogy k**vára nem érti, miért akar Vogel ennyire elmenni a szervezettől. „Mit akarsz elérni Evi, mi van benned?” – hangzott el itt a kérdés, illetve az a részlet, amelyet Magyar Péter hangfelvételébe is bevágtak már, amelyben Vogel Evelin a saját sértettségéről és lehetséges bosszújáról beszél.

Vogel elmondta azt is, hogy az elmúlt pár hónap nagyon gáz volt a gyereke szempontjából, és már „k**vára sajnálja” azt, hogy ennyi mindent beletett a párt építésébe.

Ennyi mindent feláldoztam, és akkor most itt vagyok úgy, hogy a projektemet lenulláztam, az emberek, akikkel dolgoztam, azok már rég mást csinálnak

– mondta Vogel Evelin.

Majd kifejtette, hogy a projekt alatt arra a vállalkozásra utalhatott, amelyről a beszélgetés elején is szó ejtett. „A webshopomat fizetem már tök feleslegesen, egy üres webshopot fizetek már március-április óta [...] Csináltattam prototípusokat. Az egyik prototípus, az egyik fele a kollekciónak nem sikerült jól, és pont akkor hoztam el már a prototípusokat, amikor már elkezdődött ez az egész őrület. És akkor úgy voltam vele, hogy mérlegeltem, hogy most oké, ez a kis cuki projekt, amit elkezdtem, ami egyébként szívügyem és szívesen csinálom. Erre valamennyi pénzem félretéve. Én szeretném ezt” – mondta erről.

„Egy barátnőmnél alszom egy kanapén” – Vogel Evelin arra hivatkozva kért 30 millió forintot, hogy „le van nullázódva”

Ezután Hanzel Henrik arról beszélt:

Péter azt mondta, meg kell, meg kell oldanunk a dolgokat. Mi a, mi a kérésed akkor, mi az, ami, mert tudod, én vagyok a pénzügyes, és akkor mi a feladat? Tehát hogy mi a kérésed? Mert össze-vissza hallottam mindenkitől, mindent, de én tőled akarom hallani, mert hallottam, Márton hallotta. 30 milliót szeretnél kérni?

Erre Vogel Evelin igennel válaszolt, mire Hanzel azt mondta: a pártból ezt az összeget sehogy sem tudják finanszírozni. Mint mondta, „a pártban senki nem kap pénzt, se az egyesület”, mire Vogel közbevetette, hogy ez szerinte nem így van.

Most fizetést kap mit tudom én, Márk, meg talán egy-két ember. Márk biztosan.

– mondta, majd azt állította, hogy Márknak nagy szüksége van erre mert „le van nullázódva” ahogy ő maga is.

Én még annál is jobban le vagyok nullázódva egy barátnőmnél alszom egy kanapén

– fogalmazott Vogel Evelin.

A cikk szövege a több nemzetközi szerkesztőség, valamint az Index által is használt – hosszú hanganyagok és interjúk leiratozására, összefoglalók készítésére alkalmas – AIrite beszédfelismerő szoftver segítségével készült.

(Borítókép: TISZA Párt rendkívüli sajtótájékoztató 2024. november 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)