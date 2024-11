Egyre több gyereket az interneten próbálnak behálózni

Az INHOPE nemzetközi szövetség 2023-ban több mint félmillió, gyermekkel szembeni szexuális bántalmazást ábrázoló felvétel eltávolítását kezdeményezte világszerte, a felvételek 80 százalékán ráadásul 13 évnél fiatalabb gyermekek szerepeltek.

Az NMHH által működtetett Internet Hotline jelentése szerint a helyzet itthon sem jobb: Magyarországon a 2023-ban érkezett bejelentések 42 százaléka érkezett gyermekek online szexuális bántalmazásával, azt ábrázoló felvételekkel összefüggésben, minden hatodik esetben pornográfnak minősülő tartalomról volt szó. A hatóság digitális szülőség (Digital Parenting) kutatásából kiderült, hogy minden tizedik gyerek jelöl vissza idegent. Különösen riasztó, hogy három év alatt duplájára, 9-ről 18 százalékra nőtt azon 11–16 éves gyermekek aránya, akikkel idegen személy már megpróbált online kapcsolatot létesíteni.

Előbb tudnak szelfizni, mint írni

„Egyre fiatalabb korban kezdenek okostelefont használni a gyerekek, de nincsenek tisztában a veszélyekkel, ahogy sok szülő sem” – fogalmazott Csalár Dorina, az Internet Hotline Osztály vezetője. Mint kiemelte, a mindennapok részévé kellene tenni az internetbiztonságról szóló kommunikációt a családban. „Már egész kicsi korban lehet velük beszélni arról, hogy mik a tiltott területek, már az óvodások is képesek megérteni az úgynevezett fehérnemű-szabályt, a digitális térben történő biztonságos jelenlét korai elsajátítása legalább ennyire fontos volna” – hangsúlyozta.

Fribék Judit a Nemzeti Nyomozó Iroda a Gyermekvédelmi Alosztály vezetője megjegyezte: ebben az évben új trend, hogy kiskorúak saját magukról, vagy másokról készítenek intim felvételeket. „Ezzel akarnak maguknak új pozíciót szerezni közösségükön belül” – fűzte hozzá. A rendőrszázados felhívta a figyelmet, hogy ezek nyilvános megosztásával bűncselekményt követnek el. A legfiatalabb gyerek 3 éves volt, aki édesanyja YouToube-oldalán tett közzé magáról intim felvételeket. Mikor a nyomozók az anyát megkérdezték, hogy tudja-e miért lett letiltva profilja, kiderült, fogalma sem volt arról, hogy kisgyermeke már ilyenre is képes.

A grooming valós veszély

Az Internet Hotline Osztály vezetője elmondta, hogy a jogsegélyszolgálat tizenhárom éves fennállása óta 18 ezer bejelentés kaptak, a tavalyi évben 2047-en fordultak hozzájuk. Leggyakrabban gyerekek idegen által történő behálózás (grooming), a kortársak online zaklatása (cyberbullying), illetve intim képekkel, videókkal való (szextingből eredő) visszaélés miatt keresik meg őket. Tavaly a bejelentések harmada szólt olyan intim, szexuális képekről és videókról, amelyeket a bejelentő, a felvételen szereplő személy engedélye nélkül tettek közzé az interneten.

Fribék Judit elmondta, hogy néhány esetben anyagi haszonszerzés céljából próbálnak idegen felnőttek intim képeket kicsalni a fiatalkorúaktól. Főként afrikai országokból keresnek meg fiúkat, hogy küldjenek képeket, majd azzal zsarolják őket, ha nem utalnak nekik pénzt, nyilvánosságra hozzák ezeket. A rendőrszázados szerint ennek megelőzésére a legfontosabb megtanítani a gyerekeknek arra, hogyan mondjanak nemet, és probléma esetén merjenek segítséget kérni. A grooming esetén bíztatja a sértetteket, hogy forduljanak a hatósághoz, ezzel meg lehet előzni az, hogy az a felnőtt más ellen is hasonlókat kövessen el.

A zaklatás a cybertérben folytatódik

Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy anonim módon is lehet hozzájuk fordulni, a huszonéveseket is beleszámolva évente 15 ezren keresik meg őket, bár sokan csak azért, hogy legyen kivel beszélgetni. A kortársak online zaklatásáról, illetve a grooming előzményeiről is értesülnek, amikor a gyerekek arról számolnak be, hogy rájuk írt egy idegen, vagy kiközösítették az osztálytársak. Ilyenkor tanácsokkal segítenek elkerülni a komolyabb problémákat. A megkeresésekből kiindulva

az alacsony önértékelés, a bezárkózás, a depresszív hangulat hátterében is sokszor online visszaélés áll.

A traumafókuszú terápiás lehetőségek segítenek a lelki károkból felépülni – fogalmazott a pszichológus, hozzátéve: ezeket a problémákat meg lehetne előzni, csakhogy ehhez sokszor nincs megfelelő családi minta. Vannak olyan hátrányos helyzetű települések, ahol a digitális biztonság alapfogalmaival sincsenek tisztában, például a profil láthatósági beállításaival, a mobiltelefon képernyő zárolásával.

Császár Miklós az NMHHH Bűvösvölgy programjának Médiaértés-oktató Osztály vezetője szerint ezért is nagyon fontos az iskolában, az osztályfőnöki órákon beszélni ezekről. Budapesten Debrecenben és Győrben tartanak rendszeres élményközpontú médiaértés foglalkozásokat 9–16 év közötti diákoknak, amiken az elmúlt tíz év során összesen 15 ezren vettek részt. A szextingről, azaz a magukról készített intim képek fotók egymásnak küldözgetéséről már 13 éves kortól beszélnek, mint megjegyezte, megdöbbentő, hogy már egyre fiatalabbakat érint ez és az ebből eredő visszaélések. A 3–4. osztályban már előfordul, hogy közösségi oldalakon nyilvánosságra kerülnek ilyen tartalmak.

Nem sejtik a következményeket

Sokszor a gyerekek nem is tudják mit tesznek, a kislányok kedvenc médiaszerplőiket utánozva fotózzák magukat kihívóan, a fiúk pedig csak vagányságból küldik tovább ezeket, majd később értik meg, hogy ez a másik életére milyen hatással lehet. Egy osztályközösségben terjedő szexting, bullying eset rövid idő után botrányként robban. Mindennapos, hogy egy ilyen eset miatt valamelyik gyerek fél bemenni az iskolába

– ismertette. A Bűvösvölgyben olyan szituációs feladatokban modelleznek, hogyan lehet megelőzni ezeket, és ha megtörtént a baj, hova lehet fordulni segítségért. Egy gamer kiadványt is készítettek, szülőknek, gyereknek, „mivel egyre több időt töltenek online játékokkal, tudniuk kell ezek kockázatairól” – mutatott rá.

A nyomozó elmondta: a grooming gyakran ilyen felületeken valósul meg. Csalár Dorina hozzátette: a Discordhoz fordulnak, ha a videójátékos közösségben visszaélés van. Az Internet Hotline a legnagyobb közösségimédia-platformokkal is, így például a Metával, a Google, a YouTube, a TikTok-kal is szoros együttműködésben van, így hatékonyan el tudnak járni a sértő tartalmak eltávolíttatásában. Online bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítik a Készenléti Rendőrség nyomozó irodáját.

Az Internet Hotline tapasztalatai szerint a gyermekek gyakran próbálják egyedül megoldani ezeket a helyzeteket, azt feltételezve, hogy a felnőttek úgysem tudnak segíteni, és csak eltiltanák őket az eszközhasználattól. Súlyos problémaként jelenik meg mind a gyermekek, mind a felnőttek körében az áldozathibáztatás is, ami tovább növeli az áldozat szégyenérzetét és csökkenti a segítségkérési hajlandóságát.

Csalár Dorina kiemelte: a szülőknek és a gyerekeknek is tisztában kell lenni azzal, hogy mindig a bántalmazó a hibás. „Az áldozathibáztatásnak soha semmilyen körülmények között nem lehet helye” – hangsúyozta.

Hová lehet fordulni?

A 116 111-es telefonszámon éjjel-nappal ingyenesen hívható a Kék Vonal lelkisegély-vonala, honlapjukon keresztül chaten is lehet fordulni hozzájuk anonim módon. Az NMHH Internet Hotline oldalán pedig az is tehet online vagy telefonos bejelentést, aki internetes zaklatással találkozik, illetve az NGYSZ biztonságosinternet.hu oldalán is lehet jelenteni a káros tartalmakat.