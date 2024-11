Több mint 30 órán keresztül várakozott a mentőre egy idős beteg Budapesten

Csípőprotézis-műtéten esett át az a 73 éves beteg, akihez az ügyeletes orvos hiába rendelt mentőt, a kocsi több mint 30 órás várakozás után érkezett csak meg. A család azóta sem kapott magyarázatot a történtekre, ezért hivatalos panaszt nyújtottak be a mentőszolgálathoz. Az Országos Mentőszolgálat állásfoglalása szerint lejáratókampány folyik ellenük.

Több mint 30 órás várakozás után érkezett meg a mentő egy 73 éves asszonyhoz, akit csípőprotézis-műtét és többhetes lábadozás után múlt hét pénteken kellett volna átszállítani az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetből Csepelre – számolt be az RTL Híradó.

A beteg hozzátartozója szerint az ügyeletes orvos már két nappal korábban megrendelte a mentőt, amit reggelre ígértek, de az idős beteg hiába várt.

Este 8 óra körül már sírva hívott vissza, hogy ez már nem állapot, hogy már ebédelni sem mert elmenni, mert várta a mentőket, nehogy lekésse őket, most akkor mi fog történni

– nyilatkozott telefonon az RTL-nek a beteg fia.

Az idős asszony végül az éjszakás nővér tanácsára lefeküdt aludni, majd másnap reggel újra sírva hívta a fiát, aki szerint a kórházban nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy miért nem érkezett meg a mentő.

„Kiderítették, hogy az előző este az OMSZ-nél egy hölgy lehúzta édesanyám szállítását valamilyen okból kifolyólag. Ezt nem tudtuk eldönteni, hogy miért, de valamiért le lett húzva. Utána állítólag áttették egy másik betegszállító cégnek” – mesélte a hozzátartozó.

Végül több mint harmic óra várakozás után csak szombaton délután érkezett meg a mentő.

„Ez így nem állapot. 73 éves ember, gerincműtött, csípőműtött, nem akárhogy szállítható, több mint 24 órája vár, igazság szerint akkor már túl voltunk a harmincadik órán is. Annyira lelkileg megtört azalatt a másfél nap alatt, hogy két órán keresztül utána otthon vigasztaltam...” – mondta felháborodottan az idős nő fia.

A család azóta sem kapott magyarázatot a történtekre, ezért hivatalos panaszt nyújtottak be a mentőszolgálathoz. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője az RTL kérdésére azt válaszolta, hogy a panasz kivizsgálása folyamatban van. A betegszállítási feladatot tőlük péntek reggel 8 órától számított 24 órás időablakra rendelték meg, amit továbbítottak a területileg illetékes szolgáltató felé – tette hozzá a szóvivő.

Több hasonló eset történt

Nemrég történt egy másik hasonló eset is. Hiába várta egész nap a mentőt egy beteg még október 1-jén, a kocsi csak másnap érkezett meg hozzá, hogy átszállítsa egy másik fővárosi kórházba. A mentőszolgálat szerint a szervezőjük hibázott, amiért elnézést kértek a családtól.

A bajtársainkkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben lehetőleg a több millió mentőfeladat között egyetlen hiba se forduljon elő

– mondta Győrfi Pál.

Ugyancsak nagy port kavart az elmúlt hetekben, amikor a mentők késlekedése miatt meghalt egy vérző nő. Egy fővárosi kórházban vérző beteghez hat órán keresztül nem érkezett mentő, a nő műtétre várt, sürgősen át kellett volna szállítani a Honvédkórházba, de már nem tudtak rajta segíteni. Az OMSZ vizsgálatot indított az ügyben, melynek végén a mentésirányítót tették felelőssé.

A hétvége sem telt el probléma nélkül. Rohamkocsi hiányában szombaton 35 mentési feladatot nem tudtak kiadni a budapesti mentésirányításnál. A várólistán több fulladásos eset is szerepelt. Az üggyel kapcsoltban Győrfi Pál az Index megkeresésére elmondta, hogy az elmúlt időszakban az egyre növekvő feladatszám ellenére is 15 percen belül maradt a mentők kiérkezési ideje a sürgős P1 esetekben, ami egyéb intézkedések mellett a budapesti mentőkapacitás dinamikus megerősítésének, a mentőegységek tervszerű átcsoportosításának is köszönhető. Hozzátette, hogy a mentésirányítás jól szervezett, így az igényeknek megfelelően, a mentési igényhez folyamatosan alkalmazkodva mindenhol fenntartják az ellátásbiztonságot.

Megszólalt az OMSZ is

„A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ), valamint Kunetz Zsombor orvos-blogger és az RTL Híradó lejárató kampányt folytat, amelynek célja a mentőkbe vetett közbizalom megingatása” – írja a mentőszolgálat az Indexnek küldött közleményében.

A MOMSZ elnöke rendszeresen és gátlástalanul nyilatkozik az összes mentődolgozó nevében valótlanságokat, miközben a mentők többsége semmiféle kapcsolatban nincs a szervezetükkel. A MOMSZ az a szervezet, amely az elmúlt tíz évben semmiféle valódi eredményt nem tudott elérni a mentődolgozók érdekében, miközben sok bajtársunkat rángatták bele bukásra ítélt kockázati pótlék perekbe és más, a dolgozók számára erkölcsi, vagy anyagi kárt eredményező akciókba

– jelentette ki az OMSZ.

„Társuk, az önjelölt szakértő orvos-blogger akár több országnyi távolságból fogalmaz meg hangzatos, de igaztalan »bennfentes« véleményt úgy, hogy ő maga soha, egy percet sem dolgozott a mentésirányitásban. Az RTL Híradó mindehhez lelkesen nyújt médiatámogatást, sőt most már minden napra keres a több millió sikeresen elvégzett mentőfeladat között egy-egy olyan esetet, amivel fenn tudja tartani az életmentés összeomlásának hazug látszatát, miközben Magyarországon a mentők segítségére továbbra is minden rászoruló bármikor számíthat” – tették hozzá.

Az Országos Mentőszolgálat a cikkünkben is tárgyalt esetre egyáltalán nem reagált.