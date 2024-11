„A szemünk előtt zajlik egy olyan militarizáció, amit elfed a békepropaganda”

Barabás Richárd úgy látja, a régi ellenzéki pártok nem vették észre, hogy megváltozott a világ, az Európai Unió, a világgazdaság, a globalizáció és a geopolitikai erőtér is. Új stratégiai dilemmák előtt áll a világ, a technológia teljesen felforgatta az életünket, néhány éven belül a mesterséges intelligencia eljut az emberi általános felfogóképesség szintjére. A klímaválság a mindennapjaink valóságává vált, és mindezek mellett Magyarország pozíciója is megváltozott.

Miért fegyverkezik a magyar kormány?

A Párbeszéd – Zöldek társelnöke kijelentette: ilyen körülmények között az ellenzék nem mondhat csupán annyit, hogy „Orbán a hibás”. Márpedig pontosan ezt tették a régi ellenzéki pártok, ahelyett hogy az új és megváltozott világról indítottak volna párbeszédet. Folyamatosan azon versenyeztek, ki mondja leghamarabb a legerősebbet egy hírrel kapcsolatban, hogy utána be tudjon menni az ATV Egyenes beszéd című műsorába. De erről a politizálási formáról legkésőbb 2024. június 9-én, az önkormányzati és európai parlamenti választások napján kiderült, hogy nem működik.

Az is kiderült: ma Magyarországon olyan szinten elege van az embereknek, hogy a 47 százalékuk egy Facebook-oldalra is leszavazna, csak azért, hogy a rendszernek vége legyen

– jegyezte meg Barabás Richárd utalva a közösségi média segítségével politikai karrierbe kezdő Magyar Péterre.

A kérdés most az a Párbeszéd – Zöldek társelnöke szerint, hogy mivel foglalkozzanak ők.

„Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jelenleg semmi közöm nincs a 2026-os választáshoz. Nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy milyen körzetben indulok, leszek-e újra képviselő” – fogalmazott Barabás Richárd, akinek pártját bőven a parlamenti 5 százalékos bejutási küszöb alá mérik a legutóbbi közvélemény-kutatások.

Az ilyen helyzetekben nagy cégeknél, szervezeteknél, NGO-knál válság és krízis idején az a legfontosabb, hogy a stratégiai előnyök megszerzésére koncentráljanak. És az ellenzéki progresszív oldal stratégiai előnye az kell, hogy legyen, hogy fel tudja építeni azt a világnézetet, azokat a kérdéseket, amelyeket a világról gondol

– közölte a Párbeszéd – Zöldek társelnöke.

A háttérbeszélgetésen azt mondta: pártjától arra kapott felhatalmazást, hogy egy hosszú távú tematizálási kampányba kezdjenek, ennek első elemét (tíz-tizenkét témával készülnek) a következő napokban tárják a nyilvánosság elé. Hozzátette, majd pedig ki is fejtette, hogy a béke és a fegyverkezés kérdéseiről szeretnének szólni a választókhoz. Miért a békéről? „2022 februárjában a magyar kormány elfoglalta a békepártiság pozícióját.” Az ellenzék pedig a paralízis állapotába került, mert mindentől tartott, amit Orbán Viktor mondott, ezzel viszont megengedték neki, hogy beletolja őket a háborúpártiságba.

Barabás Richárd szerint az ellenzéknek nem volt világos álláspontja a békéről, a fegyverkezésről, a NATO-ról és a geopolitikáról, nem beszéltek az ezekkel összefüggő kérdésekről, és így nem is tudtak tematizálni. Márpedig most, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai választást, és a kongresszus, illetve a szenátus republikánus irányítás alá kerül, a régi-új elnöknek többé-kevésbé szabad keze lesz a külpolitikában, ami azt jelenti: lezárásra kerülhet az ukrajnai háború, de kérdés mi következik utána.

A társelnök úgy véli, egy befagyott konfliktus maradhat az ukrajnai háborúból, és ebből az következik, hogy egész Európa fegyverkezni fog. Ha pedig ez történik, elvonja majd az erőforrásokat a versenyképesség növelésétől, a klímaátállástól, és alááshatja az európai demokratikus, illetve szociális intézményeket.

Megállapítása szerint ellentmondás feszül a kormány békepárti propagandája és a honvédelmi politikája között:

Magyarországon tíz év alatt körülbelül hatszorosára nőttek a védelmi kiadások. Sorra nyílnak az állami támogatással létesülő fegyvergyárak, lőszergyárak, katonai helikopter-összeszerelő üzemek, lánctalpas üzemek, radarberendezések, helikopterberendezések összeállítására irányuló üzemek. Az én kérdésem az, hogy az a békepárti kormány, amelyik egy olyan országot vezet, ami egyébként a NATO tagja, tulajdonképpen miért is fektet be ekkora fegyverkezésbe?

Békepárti humanista pozíciót képviselnek

A párt napokban megjelenő kampányvideói (ezeket a háttérbeszélgetésen levetítették) arról szólnak majd, hogy

valójában a békepárti kormány egyáltalán nem békepárti, hanem egy bújtatott, lopakodó militarizációval készíti fel az országot a várható konfliktusokra.

A társelnök kiemelte, ezt igazolja, hogy toborzó plakátok jelentek meg az országban, és például S.E.R.E.G. címmel indul egy honvédelem által támogatott televíziós sorozat.

A szemünk előtt zajlik egy olyan militarizáció, amit elfed a békepropaganda. Én nem azt állítom, hogy Magyarország ne teljesítse a nemzetközi kötelezettségeit, ne teljesítse a NATO-elvárásokat. Én azt mondom, amennyiben választhatunk, hogy államilag támogatott fegyvergyárak vagy iskolák épüljenek, akkor minden esetben az utóbbit kell választani.

Barabás Richárd kijelentette: békepártinak vallja magát, de nem pacifistának, mert vannak olyan helyzetek, amikor a hősies ellenállás nemcsak jogszerű, de morálisan vállalható pozíció. Az ukrajnai konfliktusban az ukránok védekezése egy ilyen pozíció.

De azért ne örüljünk már féktelenül a fegyvergyártásnak, és mondjuk ki azt, hogy egyébként még a jogos harcokban, a jogos háborúban is emberek halnak meg. Olyan fegyverek által, olyan töltények által, amiket egyébként itt Magyarországon is gyártanak. Úgyhogy hadd tegyem fel a kérdést elsőnek ebben az országban, hogy mégis kinek gyártjuk pontosan ezeket a fegyvereket? Ki fogja megvásárolni, hol és milyen körülmények között fogják őket elsütni?

– fogalmazta meg pártja kérdéseit a Párbeszéd – Zöldek társelnöke, mert szerinte ezekről fontos beszélni.

A hamarosan megjelenő kampányvideóikban humanista pozícióból szeretnék megvizsgálni a fegyverek használatának és hatásainak kérdését.

Szabó Rebeka, a Párbeszéd – Zöldek női társelnöke a kampányukkal összefüggésben elmondta: pontosan látják és tisztában van azzal, hogy létrejött egy új párt, aminek talán minden eddiginél nagyobb esélye van leváltani a Fidesz-kormányt.

Azt gondolom, hogy mindenki, aki ebben az országban kormányváltást szeretne, az ennek joggal örül. Ezzel egyébként én is így vagyok. De ugyanakkor azt látjuk, hogy a mi csapatunknak is vannak olyan, nagyon fontos alapértékei, amelyek most hiányoznak a palettáról, és amelyekről nagyon fontos, hogy beszéljünk, és képviseljük őket. Ezért úgy döntöttünk, hogy most nem foglalkozunk a politikai racionalitással, nem foglalkozunk a választási vagy a pártok közötti együttműködéssel, nem foglalkozunk a többi párttal, hanem elsősorban Magyarországról szeretnénk beszélni, és arról, ami véleményünk szerint a magyar emberek számára fontos

– fogalmazott Szabó Rebeka.

„Nem küldenék fegyvereket az ukrán háborúba”

Az ellenzéki együttműködés kérdésében Barabás Richárd az Indexnek azt mondta: mindig nyitottak voltak az együttműködésre, a nevük is az, hogy Párbeszéd. Az önkormányzatokban most is vannak együttműködések, fővárosi frakcióvezetőként pedig az a dolga, hogy ne csak a főpolgármesterrel, hanem a többi frakcióval is egyeztessen. A Tisza Párttal kapcsolatban azt mondta, nagyon sok vitája van Magyar Péterrel.

„Nagyon sok mindenben máshogy látom a világot, de azt világosan látom, hogy valahogy ő most behúzta ezt a kormányváltó, rendszerváltó hangulatot. Szerintem ez jó. Én nagyon örülök annak, ha ennek a rendszernek mielőbb vége van. Nem tudom, hogy ez a 7 százalékpontos támogatási szintkülönbség kitart-e 2026-ig, de azért legyünk racionálisak. A jelenlegi helyzetben a Tisza Pártnak egyáltalán nem érdeke az, hogy bárkivel együttműködjön, az az érdeke, hogy mindenhol jelölteket indítson. Teljesen érthető politikai racionalitás. De akik azokat az értékeket képviselik, amit én, és amit mi képviselünk közösen, ők attól még szeretnék, ha lenne egy olyan hang, amit én humanistának nevezek, ami képes integrálni a progresszív, a zöld, és a liberális szavazókat” – fejtette ki Barabás Richárd, hozzátéve, hogy nem 2026-ig, hanem hosszú távon szeretnének felépíteni egy ilyen politikai erőt.

A társelnök szerint ahhoz, hogy ez fel tudjon épülni, először nem országgyűlési jelölteket kell bejelentgetni, hanem a témákat kell átbeszélni: mit gondolnak a világról, és majd ezután megtalálni, hogy kik azok az emberek, akik ezekhez a témákhoz csatlakozni tudnak.

Hogy ez pontosan hova fog megérkezni 2026-ig, azt nem tudom megmondani

– jegyezte meg Barabás Richárd, aki azt is kiemelte: nem az érdekli, hogy egy-két százalékot levadásszanak a Tisza Pártról, fontosabb egy humanista alternatíva létrehozása.

Szintén az Index kérdésére azt is elmondta, hogy ő nem küldene fegyvereket Ukrajnába, ellentétben a Momentummal:

Nem szeretném azt, hogy Magyarország hozzájáruljon ehhez az embertelen vérontáshoz úgy, hogy egyébként nincs mögötte világszintű geopolitikai akarat, hogy az oroszokat megfékezzék.

Felvetésünkre, hogy hasonlót mond a kormányoldal is, Barabás Richárd úgy felelt: „Nem értünk egyet a kormányoldallal, mert a kormány úgy beszél a békéről, hogy közben az agresszor mellé áll. Közben fegyvereket gyárt és irracionális mértékben készül egy jövőbeni háborúra. Én azt mondom, hogy békére van szükség, olyan békére, amely stabil és hosszú távú. Hogy ezt a békét hogyan lehet elérni pontosan, az nem Magyarország kormányától függ, hanem valószínűleg amerikai és európai kormányközi egyeztetések sorozatától fog eldőlni.”

(Borítókép: Barabás Richárd 2023. március 26-án. Fotó: Németh Kata / Index)