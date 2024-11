Semjén Zsolt: Az ellenzéknek ünnepelni kellene Bese Gergőt

„Amikor lovagol az ellenzék a Bese Gergely-ügyön, homoszexuális partikra járt, hát bocsánat, de a Momentum nem ezt akarja? Nem azt kellene mondania a Momentumnak Bese Gergőnek, hogy »Welcome to the club?« [Üdvözlünk a klubban – a szerk.] Azt akarták, hogy a genderőrület általános legyen, elfogadott legyen. Nekik ünnepelni kellene Bese Gergelyt” – mondta Semjén Zsolt a hirado.hu-n megjelent interjújában.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szerint a „magyar baloldal” gyűlöli az egyházat, mert az az alapvető politikai programjuk megvalósításának útjába áll. „Gondoljunk az LMBTQ-őrületre. Amíg bibliai alapon állunk, addig ilyen transzgenderbaromságokat, ilyen devianciát nem tudnak lenyomni a magyar társadalom torkán” – tette hozzá a pártelnök az interjúban.

Semjén Zsolt a Momentumot teljesen nemzetellenes beállítottságúnak nevezte, majd arról beszélt, hogy a „szélsőséges anarcholiberális beállítottságuk” ellentéte a keresztény tanításnak, ezért támadják az egyházat.

Ha nem volna az egyház erkölcsi tanítása gender tekintetében, hogy a férfi férfi, a nő nő, és a genderőrület ellentétes a teremtés rendjével, az Isten törvényével és a természet törvényeivel, akkor sokkal könnyebben le tudnák tolni a társadalom torkán. Tehát mit csinálnak? Hiteltelenítik az egyházat. Ezért is mondtam, hogy a szentegyház nem a szentek egyháza, tudomásul kell vennünk, hogy a bűnösök egyháza az egyház. De ékesítik a szentek, és az erkölcsi tanítása azért igaz, és azért végső valóság, mert az Isten tekintélye áll mögötte

– véli a miniszterelnök-helyettes.

A KDNP elnöke szerint a momentumos Orosz Anna azt akarja mindenáron kihozni, hogy „ezek a valóban tűrhetetlen, botrányos és visszataszító esetek – lásd például Bese Gergely – , ezek általánosak az egyháznál”. A politikus szerint azonban sokkal kevesebb ilyen van, mint a világi intézményekben. „Egy fél tucatot tudnak felsorolni egyházi ügyben, megjegyzem, az is sok, botrányos és tűrhetetlen” – tette hozzá.

Ma Magyarországon hétszázan vannak börtönben gyermekpornógráfia, pedofília vagy valami hasonló dolog miatt, tehát egyházilag a százada annak, mint ami a világi dolgokban van. Hangsúlyozom, hogy egy is sok. Ráadásul az egyházi szabályok sokkal szigorúbbak, mint az államiak. Orosz Annának is leírtam, hogy sokkal szigorúbbak az egyházi szabályok, mint az államiak, sőt megjegyzem, hogy kánonjogilag az is büntetendő, ami államjogilag nem. Például Bese Gergely ügye semmilyen állami törvénybe nem ütközik, kánonjogilag viszont a legsúlyosabb büntetést vonja maga után