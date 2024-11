Magyarok milliói szeretnék, most újra az Országgyűlés elé került a javaslat

Régóta vita tárgya, hogy szenteste is munkaszüneti nap legyen-e Magyarországon. Korábban már többször leszavazta a Parlament, most azonban ismét megérkezett a javaslat, hogy ne kelljen dolgozni december 24-én. Egy felmérés szerint többen vannak a támogatók, mint az ellenzők, a Fidesz szerint azonban a bevezetésével csökkenne a gazdasági versenyképességünk.

Balassa Péter jobbikos országgyűlési képviselő ismét javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon, hasonlóan több más európai államhoz – írja a Portfolio.

Az ügy nem először kerül az Országgyűlés elé, korábban már öt alkalommal utasították el a kormánypártok, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A jobbikos honatya javaslatának értelmében az eddigi tizenegyről tizenkettőre nőne azon napoknak a száma, amikor nem kellene dolgozniuk egyes szektorokban.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne, amennyiben azt elfogadná az országgyűlés:

(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24–26.

Balassa Péter szerint 2023-ban több nagy kereskedelmi szolgáltató beállt a kezdeményezés mögé, akik szabadnapot biztosítottak a munkavállalóik számára szenteste napján. Indoklásában továbbá kifejtette, hogy az uniós átlaghoz képest Magyarország egy nappal alulteljesít a munkaszüneti napok számát illetően.

Munkaszüneti nap máshol

Az Európai Unió legtöbb munkaszüneti napjával rendelkező országai:

Románia: 15;

Szlovákia: 15;

Horvátország: 14;

Ausztria: 13;

Ukrajna: 12.

Az országgyűlési képviselő szerint hibás az a kormánypárti érv, miszerint a piros betűs napok számának a növelésével gyengülne a versenyképesség és GDP-kiesést eredményezne, hiszen hiába a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel december 24-én, az aznapi vásárlásokat más napokra is át tudnák ütemezni az emberek. Hozzátette, hogy az adventi időszakban amúgy is gyakorlatilag végig nyitva tartanak a boltok.

Végső soron itt egy értékválasztásról van szó: egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni. Ez az időszak legyen a békesség, a szeretet és a meghitt ünneplés időszaka

– fogalmazott Balassa.

A szenteste legyen-e munkaszüneti nap Magyarországon? Igen

Nem

Jól van ez így

Amikor 2023-ban elvetették a javaslatot, Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium akkori parlamenti államtitkára azt mondta, hogy a munkaszüneti napok számának növelését a gazdaság teherbíró-képessége szempontjából is meg kell vizsgálni kell. Válaszában hangsúlyozta, hogy korábban a Fidesz emelte be a munkaszüneti napok közé mindenszentek napját és nagypénteket is.

Egy korábbi felmérés szerint a magyar emberek 64-83 százaléka támogatná, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e.