Messzire kerülje el a Debrecen–Nagykereki vasútvonalat, akinek gyengék az idegei

Már a debreceni pályaudvaron is Dante sorai jutnak az utas eszébe („Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel”), de a Pokol kapuján igazán akkor lépünk be, amikor felszállunk a Nagykereki felé tartó vicinálisra. Úgy gondolnánk, hogy a vasúti sínpárok párhuzamosak, de ez a szakasz kivétel, mert a lelket is kirázza belőlünk a vonat, mire megérkezünk a román határhoz. Megsüllyedt a pálya altalaja, borzalmas állapotban vannak a talpfák, csoda, hogy nem siklik ki a szerelvény. Riportsorozatunk harmadik része azt a viszonylatot mutatja be, amit leginkább vesekővel szenvedő olvasóinknak ajánlanánk. Mire megérkeznek Nagykerekibe, garantáltan eltávoznak szervezetükből a fájdalmat okozó kavicsok. Helyszíni riport.