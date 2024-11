Találtak valamit Magyar Péterék irodájában, szakértők vizsgálják az eszközt

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a háza, az autója és a Tisza irodái is „be vannak technikázva”, vagyis lehallgatják őket. Szerda reggeli posztjában arról írt, hogy találtak egy eszközt a párt irodájában, amit jelenleg szakértők vizsgálnak.

A vasárnap délutánra összehívott rendkívüli sajtótájékoztatón Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy a „lakása, az autója és a párt irodája is be van technikázva”, ám bizonyítékot eddig erre nem láthatott a nagyközönség. A pártelnök legújabb, közösségi oldalára feltöltött posztjában viszont arra utal, hogy valószínűleg poloskát találtak a párt irodájában.

Tegnap este érdekes dolgot találtunk a Tisza Párt irodájában. Jelenleg szakértők vizsgálják az eszközt

– írta Magyar Péter a Facebookon.

A poszt további részéből kiderül, hogy Magyar éppen Brüsszelbe utazik és mellékesen odaszúr még egyet a Magyar Nemzetnek és Rogán Antalnak is.

Felpörögtek az események

A vasárnapi sajtótájékoztató után gyorsan eszkalálódtak az események, hiszen a Magyar Péter által megemlített Alföldi Róbert megorrolt a pártelnökre, majd később megenyhült, majd a magyar lapok szerkesztőségei megkaptak egy hangfelvételt, amin Magyar a saját tüntetésén mond olyanokat az emberekről, hogy büdösek, Vogel Evelinre pedig „rá akarja uszítani a nyugdíjaskommandóját”.

Ehhez hozzátartozik, hogy Magyar is lejátszott egy hangfelvételt a sajtótájékoztatón, amin az hallható, hogy Vogel Evelin 30 milliót kért a Tisza Párttól, hogy „ne borítson mindent”. Igen ám, de utólag kiderült, hogy mind a szerkesztőségekhez eljuttatott, mind a Magyar Péter által lejátszott hangfelvétel manipulált és vágott volt. A Vogelről kikerült pár perces vágat eredetije, egy több mint másfél órás felvétel végül kedd délután érkezett meg szerkesztőségünkbe, a lényeget ebben a cikkben foglaltuk össze.

Magyar súlyos állításokat fogalmazott meg vasárnapi beszédében. Nemcsak arról beszélt, hogy a kormányzati titkosszolgálatok által mindene „be van technikázva” és hogy Vogel zsarolta a párt tagjait és barátait, hanem arról is, hogy egy mesterséges intelligenciával manipulált felvételekből álló lejárató kampányt indítanak majd ellene és az influenszertüntetés miatti bosszúból a részt vevő influenszerek ellen is. A pártelnök arról is szólt, hogy feljelentette Vogelt zsarolásért – aki elmondása szerint 11 órányi anyagot adott el a Fidesznek –, majd kizárták a pártból.