Így manipulálták a hangfelvételt, amit Magyar Péter közzétett Vogel Evelinről

Alapos elemzés után teljesen nyilvánvaló, hogy tudatosan manipulálták azt az összevágott hangfelvételt, amelyet Magyar Péter mutatott be vasárnapi sajtótájékoztatóján. A Tisza Párt elnöke számára különösen kellemetlen lehet, hogy éppen akkor derült fény a turpisságra, amikor folyamatosan azzal vádolja ellenfeleit, amit ő maga követett el.

Egyértelműen megállapítható, hogy tudatosan manipulálták azt a megvágott hangfelvételt, amelyet a hétvégén Magyar Péter tett közzé volt barátnőjéről, Vogel Evelinről. A Tisza Párt elnöke számára azért lehet különösen kellemetlen, hogy kiderült, módosították a felvételt, mert a vasárnap tartott sajtótájékoztatóján éppen ő vádolta meg politikai ellenfeleit azzal, hogy manipulált hanganyagokat készülnek nyilvánosságra hozni róla. Ráadásul az elmúlt napokban másról sem kommunikált a Tisza Párt, mint hogy ellenük indítottak mesterséges intelligenciával előállított, manipulált felvételekkel lejárató kampányt.

Meglepetés: Vogel Evelinnél is volt diktafon

Ismert, vasárnap Magyar Péter ismét zsarolással vádolta meg volt barátnőjét, Vogel Evelint, és arról beszélt, hogy a kormánypártok pénzt adtak neki azért, hogy elárulja a Tisza Pártot, és kompromittáló felvételeket adjon át a pártelnökről. Magyar Péter azt is állította, hogy intenzív megfigyelési művelet zajlik ellene, amelyben a Karmelita magán-titkosszolgálata és az állami szolgálatok is részt vesznek. A pártelnök szerint egy több mint egymilliárd forint értékű mesterséges intelligencián alapuló beszédgeneráló programmal is készülnek ellene. Magyar a legtöbb állítását nem tudta alátámasztani. Az egyetlen konkrét bizonyíték, amelyet bemutatott, egy hangfelvétel volt, amit egy, a volt barátnője és a Tisza Párt pénzügyi vezetője, Hanzel Henrik közötti beszélgetésről tett közzé.

Időközben Vertán György is megszólalt az ügyben, akiről Magyar Péter azt állította, hogy volt barátnőjét, Vogel Evelint és volt feleségét, Varga Juditot összeköti. „Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta a vasárnapi sajtótájékoztatón Magyar. Vertán megerősítette a hírt, hogy Vogel Evelin az ő tulajdonában lévő lakásban lakik, azonban azt nem, hogy bármilyen pénzbeli segítséget nyújtana Magyar Péter volt barátnőjének. Azt is elárulta, hogy Varga Judit szeptember óta a tulajdonában lévő Tigra Kft.-nél dolgozik.

Hétfőn azonban egy ismeretlen elküldte a sajtónak a teljes beszélgetés felvételét, azt állítva, hogy Magyar Péter és kollégái manipulatívan összevágták a felvételt, amelynek alapos elemzéséből valóban az derül ki, hogy a Tisza Pártnál tudatosan módosították az eredeti beszélgetést. A vágatlan verziót feltehetően Vogel Evelin készítette, ugyanis a felvétel elején hallható zörejekből kivehető, ahogy megérkezik a beszélgetésre.

Tizedére vágták meg a beszélgetés érdemi részét

A sajtóhoz eljuttatott felvételen mintegy fél órán át tart az a beszélgetésrészlet, amiből hét rövid szakaszt kivágva Magyarék összeállították a sajtónak bemutatott valamivel több mint háromperces manipulált verziót, amelyből rögtön az első vágásnál kihagynak egy több mint ötperces szövegrészt. A vágás után egy mondat közepén folytatódik a beszélgetés, a vasárnapi sajtótájékoztatón közzétett videó feliratában mégis nagybetűt használtak Magyar Péterék, hogy azt az érzetet keltsék, mintha nem történt volna manipuláció, és új mondat kezdődne a beszélgetésben.

A következő vágást is úgy oldották meg, hogy az elhangzó szöveg alapján folyamatos beszélgetésnek tűnjön a felvétel. A valóságban azonban csaknem két perc kimarad itt a szövegből. Mindez megvágva azonban így hangzik a Magyar Péter sajtótájékoztatóján bejátszott szerkesztett felvételen:

Vogel Evelin: „Miért alakulna át? Hát, mondjuk, azért, ha nem kapom meg, amit akarok.”

Hanzel Henrik: „Mi a kérésed akkor? Mi az, ami, mert összevissza hallottam mindenkitől mindent.”

A Hanzel Henrik szájából elhangzó mondat előtti részt nem véletlenül vághatták ki a beszélgetésből. Itt a férfi ugyanis azt mondja: „Péter azt mondta, hogy meg kell oldanunk a dolgokat.” Ez a mondat egyértelművé teszi, hogy Magyar Péter tudott Hanzel és Vogel találkozásáról, aminek fényében nehezebben hihető, hogy ne lett volna tudomása arról, hogy pénzügyese rögzíti a beszélgetést.

Kivágták az alkudozást

A harmadik vágásnál megint két félmondatot vágtak úgy össze, hogy értelmes egésznek hasson, amit Vogel Evelin szájába adtak. Ez a részlet így hangzik a megvágott felvételen:

Vogel Evelin: „Harminc, azt gondolom, hogy nem sok [vágás] ahhoz képest, hogy ez az egész most létrejött.”

Az összevágott szöveget a közzétett videó feliratában itt is úgy folyatták össze, mintha egy összefüggő mondatról lenne szó. Pedig a valóságban több mint három percet kivágtak a két tagmondat közül, amelyben például említésre kerül, hogy Magyar Péter beszélt Hanzel Henrikkel volt barátnője követeléséről, és arról is szó esik, kik kapnak fizetést a Tisza Pártban.

A következő vágásnál mintegy 12 percet elhagytak az eredeti beszélgetésből az azt manipuláló szerkesztők, akik arra azonban figyeltek, hogy és-sel kezdődjön az odaillesztett szövegrész, mintha összetartozó mondatokról lenne szó. Az itt kivágott beszélgetésrészletben Hanzel Henrik felvázolja, hogy miként lehetne rendezni az ügyet úgy, hogy

500 ezer forint havi apanázst adjanak Vogel Evelin hallgatásáért, amit ügyesen lepapíroznának, például egy fiktív terembérleti szerződéssel, hogy ne legyen nyoma a machinációnak a pártkasszában.

A szövegből ezután egy rövid, alig 20 másodperces részt vágtak ki, amelyben arról van szó, hogy Hanzel Henrik szerint a fenyegetőzés nem vall Vogel Evelinre, aki így fogalmaz:

eszembe sem jutott, hogy a Pétert én meg fogom fenyegetni.

Hanzel Henrik erre azt válaszolja, hogy nem is tudja ezt elképzelni Magyar Péter volt barátnőjéről. Itt bizonyára azért vágták ki ezt a rövid szakaszt a felvételt manipulálók, nehogy pozitív színben tűnjön föl Vogel Evelin, akit nehezebben lehetne zsarolónak beállítani a kihagyott mondatok fényében.

Ezután egy olyan vágás következik, ahol ismét csak két félbevágott mondatot folyattak úgy egybe a Tisza Párt szerkesztői, hogy egy koherens összetett mondatnak tűnjön a szöveg, amely így szerepel a manipulált felvételen:

Hanzel Henrik: „Evi, Evi, ezt nem is akarom hallani, vagy én ezt nem tudom, hogy te zsarolnád a Pétert [vágás] mondjuk, egy év múlva megszorulsz, akkor vagy nem tudom, akkor, vagy nem tudom, és akkor gyakorlatilag…”

A két összeillesztett tagmondat között azonban kihagytak több mint három percet az eredeti beszélgetésből. Ezek alatt ráadásul éppen arról esett szó Vogel Evelin és Hanzel Henrik között, miként hitegette Magyar Péter azzal volt barátnőjét, hogy el lesz intézve a követelése. Majd ismét visszatérnek arra, hogyan fog Hanzel Henrik a hallgatásáért cserébe havonta 500 ezer forintnyi kifizetést elintézni Vogel Evelinnek a Tisza Párt pénzéből.

A közvélemény előzetes befolyásolása lehetett a készítők célja

A Magyar Péter által bemutatott felvétel szövegét az eredeti, hosszabb beszélgetéssel összevetve megállapítható, hogy a készítők módosításai mögött manipulációs szándék állt. A mondatokat szándékosan úgy fűzték egybe, hogy egy értelmes, összefüggő párbeszédrészletnek tűnjön a közreadott anyag. Az is valószínű, hogy nem puszta rövidítési szándék vezette a szerkesztőket, ugyanis a mondatokat egybefolyatták, összefüggő szövegként központozták, és sehol nem jelezték, hogy vágás lenne a szövegben. A YouTube-ra feltöltött videó címe is a fentieket támasztja alá: Vogel Evelin és a Fidesz zsarolási botránya (TELJES FELVÉTEL).

A címadás is egyértelműen arra utal, hogy egy egybefüggő beszélgetés töredékérzetét akarták a hallgatókban kialakítani. Ráadásul Magyar Péter, amikor a vasárnapi sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy vágott-e a felvétel, a következő kitérő választ adta:

Én ezt nem tudom. Megmondom őszintén, ezt a felvételt én nemrég hallottam. Biztos, hogy egy hosszabb beszélgetésről van szó, de majd megkérdezem az illető urat.

Mindez azért is érdekes, mert a Tisza Párt elnöke szeptember 25-én az ATV-ben nyilatkozva sokatmondóan arról beszélt, hogy a tanúvallomásokon kívül, reméli, van más bizonyítékuk is Vogel Evelin zsarolására. „Be fogjuk tudni bizonyítani” – fogalmazott akkor Magyar Péter. Ez pedig arra utal, hogy már másfél hónapja tudott a hangfelvétel létezéséről. Nehezen elképzelhető, hogy ezalatt ne akart volna belehallgatni, miről is volt szó a titokban rögzített beszélgetésben volt barátnője és a pártja pénzügyese között.

Reagált Magyar Péter

Magyar Péter cikkünk megjelenése után közösségi oldalán azt írta, nem manipulálták, megvágták a közzétett felvételt, azért

mert 110 percet nem tudtunk volna lejátszani a sajtótájékoztatón.

„A rövid és a hosszú változatból is egyértelmű, hogy Vogel Evelin zsarolta a politikai közösségét. És ezt hat tanú is bizonyítani fogja a hatóságok előtt” – írta a pártelnök, aki szerint „teljesen feleslegesen próbálja meghamisítani a szomorú valóságot Mészáros Lőrinc lapja, mert ez a zsarolás még a Pintér Sándor alá tartozó rendőrség számára is egyértelmű lesz”.