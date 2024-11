Tasnádi György szerint egy könyörtelen pénzszivattyú lehet az új Nemzeti Galériából

Tasnádi György szerint a Nemzeti Galéria új épületének terveivel több probléma is van, és szerinte nem tűnik helyénvalónak az a szándék, hogy a japán SANAA építésziroda tervei valósuljanak meg. Az építészmérnök, belsőépítész új megoldási javaslatokkal is előállt, az első, hogy épüljön fel az egykori Iparcsarnok mása, a második pedig, hogy a Tőzsdepalota épületét vásárolja vissza az állam, és oda települjön be a Nemzeti Galéria.