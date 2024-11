Körlevélben tilthatták meg a honvédeknek, hogy kritizálják a S.E.R.E.G.-et, a minisztérium cáfol

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokságának (MH ÖKMP) parancsnoka egy körlevélben arra figyelmeztette a hivatásos katonákat és az önkéntes és civil tartalékosokat, hogy nem mondhatnak semmi rosszat a TV2-n futó S.E.R.E.G. című sorozatra – írja a 444.

Egészen pontosan:

A portál információi szerint az utolsó mondatot félkövérrel ki is emelte a parancsnok, nehogy elkerülje a kadétok figyelmét.

A körlevél a 137/2024 (VI.28) számú jogszabály két passzusát idézi, amelyekben arról van szó, hogy a teljesen civil tartalékosoknak – szabadidejükben, vagyis teljesen függetlenül a seregtől – is tilos rosszat mondani a produkcióra, esetleg negatív kommenteket írni róla bárhol.

– idézi a portál a szabályzatot.

c) a KNBSZ főigazgatója a saját állománya tekintetében megtilthatja vagy korlátozhatja

– szól a másik passzus.

Ezután ismét vastaggal szedett betűkkel „kéri” a parancsnok a főnököket és alegységparancsnokokat, hogy „az állományukat tájékoztatni szíveskedjenek!”.

A portál forrása szerint ugyan a parancs szó nem található meg a levélben, viszont a kérésnél mégiscsak erősebb, így inkább utasításnak vették. A sorozatot a Nemzeti Filmintézet (NFI) egymilliárddal támogatta, és Kálomista Gábor produkciós cége, a Megafilm felelt a kivitelezésért.

Az Index megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy „korszakváltás időszakát éljük, hiszen a rendszerváltás óta nem készült sorozat a magyar haderőről és a katonaságról”.

Mint írták, a hatrészes alkotásnak köszönhetően a nézők egyéni történeteken és sorsokon keresztül megismerhetik a modern eszközökkel felszerelt, ütőképes magyar hadsereget, az elkötelezetten teljesítő hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákat.

A sorozatot ezért szívesen és büszkén ajánlják minden résztvevő és partnerszervezet figyelmébe.

„Hiszünk abban, hogy szükség van magyar katonatörténetekre és -hősökre, hogy szükség van olyan történetekre, amelyek modern filmes nyelven szólítják meg a mindannyiunkban élő hazafit” – tették hozzá.

Válaszukban kiemelték, büszkék rá, hogy hatalmas sikerrel debütált a S.E.R.E.G.-sorozat a TV2-n, és több mint háromszázezren megnézték a nyitóepizódot. Külön öröm számukra, hogy magyar fikciós sorozatként van lehetősége kereskedelmi televízión, erős mezőnyben megmérettetni magát.

A sorozat által is közvetített katonai üzeneteket és értékeket a társadalom minél szélesebb rétegeihez szeretnénk eljuttatni, így fontos és magától értetődő, hogy a Magyar Honvédség saját felületein is népszerűsítjük az alkotást. Természetesen a véleménynyilvánításnak lehetőséget adtunk már a film előkészületei alatt is, és az állománytól érkező tapasztalatokat folyamatosan feldolgozzuk