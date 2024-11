IDEA: négypárti parlament alakulna egy most esedékes választás után

Október 31. és november 8. között újabb felmérést készített az IDEA Intézet, amely szerint a választók pártpreferenciája alapján is a Tisza Párt vezet, a teljes népességben 30, a biztos pártválasztók körében 41 százalékkal a kormánypárt előtt. A korábbi kutatások azonban vegyes képet mutatnak arról, hogy pontosan melyik párt is áll jobban a választók körében.

A pártok népszerűségi listájának élén már nem a Fidesz–KDNP áll, a Tisza Párt a teljes népesség körében ugyanis elérte a 30 százalékos szintet. Az IDEA Intézet 2024. október 31. és november 8. között elvégzett kutatása szerint négypárti parlament alakulna, ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások.

Fotó: IDEA Intézet

A közvélemény-kutató úgy véli, hogy a pártpreferencia az aktuális, belpolitikai közhangulatot tükrözi. Felmérésük alapján egy ősz végén tartott voksoláson már a Tisza Párt nyerne. A kutatás szerint a teljes népesség 30 százaléka szavazott volna Magyar Péter formációjára, a kormánypártok támogatottsága 28 százalék volt. E két párt a biztos pártválasztóknál 41, illetve 38 százalékos arányt ért el.

Az eredmények alapján az látható, hogy egy ősszel tartott országgyűlési választás négypárti parlamentet eredményezett volna, ugyanis a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció is elérte volna a jelenleg érvényben lévő 5 százalékos parlamenti küszöböt.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amelyik először mérte a Tisza Pártot a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

A témával foglalkozó cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.

Medián: Magyar Péter már népszerűbb Orbán Viktornál

A Medián október 28-a és november 4-e között készített felmérésében ezer embert kérdeztek magyar politikusokról. Ebben a kutatásban Magyar Péter a megkérdezettek 51 százalékánál volt népszerű, szemben Orbán Viktor és Karácsony Gergely 40 százalékával. Mindkét vezető politikus saját pártjának támogatói körében maximális bizalmat élvez, fordítva pedig teljes az elutasítás.

A Medián korábbi kutatásában az is szerepelt, hogy a Tisza Párt hét százalékkal előzi meg a Fideszt a teljes népesség körében, listás szavazáson együttesen előzné a kormánypártot és a Mi Hazánkat. E három párt kivételével azonban többen nem jutnának be a parlamentbe, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze 3-4 százalékon áll.

Évtizedek óta először lehet kihívója a Fidesznek

A Konkrétan Rónai Egonnal legújabb adásában a Medián és más kutatóintézetek eredményeit elemezték, melyek egyre inkább a Tisza Párt térnyerése felé mutatnak. A legújabb számok alapján a Tisza már bőven meg is előzte a Fideszt a biztos választók körében.

Hann Endre, a Medián Intézet ügyvezető igazgatója szerint valódi kihívója akadt a Fidesznek, de azt is kifejtette, miként térhetnek el ennyire az egyes kutatóintézetek felmérései. Kiemelte, hogy az emberek régóta ki voltak éhezve egy izgalmas, hatásos politikai szereplőre.

Az elemző arra is kitért, hogy a Fideszhez közeli intézetek mérései nagyban eltérnek a többi eredménytől. A Nézőpont Intézet mérése alapján stabil a Fidesz népszerűsége. A mérési minták ugyanakkor nem lehetnek mások, így az eredmények nem térhetnének el markánsan.