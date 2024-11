Gulyás Gergely azt is jelezte, a kormány folytatja a pedagógusbér-emelést. Az idei után a következő évben is nagy lépést tesznek. A vízügyi ágazatnál is jelentős, 30 százalékos béremelés jöhet.

A miniszter úgy összegzett, hogy mindazoknak a célkitűzéseknek, amelyeket az elmúlt évtizedben megismerhettünk, az anyagi fedezete is biztosított a költségvetésben. A nemzeti konzultációtól azt várják, hogy igazolja vissza a kormányzati célkitűzéseket.