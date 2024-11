Korábban is szó volt a székelyföldi közigazgatási rendszerek átalakításáról, így a kormány most is mindent meg fog tenni, hogy ezen tervek ne valósuljanak meg. Gulyás szerint ezt úgy lehet rövidre zárni, ha minél több erdélyi magyar megy el a decemberi szavazásra, nyilvánít véleményt, és segíti, hogy az RMDSZ minél nagyobb számban bejusson a parlamentbe.

Sikeresnek tartotta a miniszter a magyar soros uniós elnökséget és a múlt heti budapesti informális csúcsot, hiszen ott végül sikerült elfogadni egy versenyképességi megállapodást, a Budapesti Deklarációt.