Magyar Hang: megtámadhatták a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereit

Több jel is arra utal, hogy egy nemzetközi hackercsoport bejutott a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire, és most ötmillió dollárt kér azért, hogy az ott zárolt adatokat feloldja vagy ne hozza nyilvánosságra.

A Magyar Hang azt írja, hogy a dark weben már elérhető képernyőmentések súlyos katonai titkok (például a magyar haderő különböző képességeiről), de e-mailek, munkatársak nevei és hadászati beszerzések adatai is.

Ahogyan azt a lap kiszúrta, Frész Ferenc informatikai biztonsági szakértő a Facebook-oldalán közölt részleteket az incidensről, és azt írta a képernyőfotókat is tartalmazó bejegyzésében, hogy az INC Ransomware csoport megtámadta, letöltötte és titkosította a Védelmi Beszerzési Ügynökség teljes fájlszervertartalmát, „és abból az derül ki, hogy 2025-re teljes beszerzési stop van érvényben”.

A Magyar Hang felkereste a hackercsoport oldalát, ahol november 6-án azt írták: ötmillió dollárt kérnek a magyar állami hatóságtól, ennek nyomatékosítására pedig már publikáltak több tucat képernyőfelvételt a megszerzett számítógépes könyvtárakról, e-mailekről, könyvelési anyagokról, katonai beszerzési listákról, beruházási tervekről és az ország katonai képességeit taglaló – nem nyilvános – anyagokról.

Súlyosabb, mint az orosz katonai hackertámadás

Mint írják, az INC Ransom egy úgynevezett ötödik generációs zsarolóvírussal támadó nemzetközi csoport, akik főként amerikai és európai nagyvállalatok, kormányzati szervek informatikai rendszereit törik fel, majd zsarolják meg az adatok nyilvánosságra hozásával, szivárogtatással.

A támadás a nyilvánosságra hozott képernyőmentések adatai szerint októberben történhetett, amit alátámaszthat a magyar katonai hivatal oldalán egy üzemzavarról szóló hír is. A támadás a legutóbbi, orosz katonai hackerek akciójánál is sokkal komolyabbnak tűnik, ott ugyanis nem szivárogtak ki anyagok, most azonban magyar katonai információk érhetők el a világhálón. Az incidensről a Magyar Hangnak egy névtelenséget kérő szakértő úgy nyilatkozott, hogy „a nyilvánosságra került katonai beszerzésekből bárki fontos következtetéseket tud levonni arról, hány katonánk szolgál, milyen eszközeink vannak, miket tervezünk megvenni. Ilyen információkért pár évtizeddel ezelőtt kémek haltak meg, most bárki számára szabadon elérhetőek”.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy komoly, katonai struktúrához kapcsolódó, igazán szenzitív adat nem ment ki, azokat izolált gépeken, hálózatokon tartják, a legsúlyosabb nyilvánosságra hozott információ a katonai beszerzésekkel kapcsolatos.

Az incidenssel kapcsolatban megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, cikkünk publikálásáig azonban nem érkezett válasz a szerkesztőségünkbe, anyagunkat a későbbiekben frissítjük a minisztérium esetleges hivatalos állásfoglalásával.