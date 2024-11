Pegazus-botrány: az újságírók lehallgatása, Trump és Orbán telefonbeszélgetése – ezeket kérdeztük a Kormányinfón

Az újságírók lehallgatása belefér-e a demokrácia kereteibe – tette fel a kérdést az Index újságírója a miniszternek. Ezt Gulyás Gergely elutasította, ő úgy gondolja, hogy a politikai csatározásokban ilyen eszközöket nem lehet alkalmazni, korábbi válaszát idézte fel, melyben kifejezte, valakit a hivatására hivatkozva nem lehet lehallgatni.



Lapunk továbbá rákérdezett arra is, hogy Varga Mihályt jelöli-e ki a kormány a jegybank élére – erre reagálva Gulyás a miniszterelnök kötcsei gondolatait idézte fel, ha ennél konkrétabb dolog kerül a felszínre a kérdésben, arról a miniszterelnök, tehát Orbán Viktor fog beszélni.



Az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült nagy tervekről nem nyilatkozott részleteiben a miniszter. Az Index kérdésére Gulyás Gergely annyit árult el, hogy igyekeznek ebben a kérdésben az amerikaiakkal együtt mozogni. A miniszter arról is beszélt, hogy igyekeznek együttműködni az amerikai új vezetéssel, és remélik folytatódik a régi jó kapcsolat, de elismerte azt is, hogy a protekcionista amerikai gazdaságpolitika negatívan hathat az európai és a magyar gazdaságra, és a tervezett védővámok bevezetése hátrányos lenne Magyarország számára.



Arra a kérdésr, hogy kapott-e meghívót Orbán Viktor Donald Trump január 20-i beiktatására, Gulyás Gergely mindössze annyit mondott, egyelőre nincs szó erről.