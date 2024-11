Hatalmas nevekkel jön jövőre a SopronFest

Magyarország legújabb és számos elemében igazán újszerű fesztiválja indítja be a 2025-ös fesztiválszezont. A III. SopronFest első fellépői között mostanra három nemzetközi sztárt jelentettek be a szervezők. A pünkösdi hétvégén, június 6-8-a között Sopronba érkezik Paul Kalkbrenner, Parov Stelar és Dub FX, az egész várost megmozgató „warm-up napok” keretében pedig június 1-én az Earth, Wind & Fire Experience a Fő téren nyitja meg a fesztivált.

Sopron neve évtizedek óta egyet jelent a fesztiválozás élményével. A korábbi alapítók, a város vezetőivel közösen döntöttek úgy, hogy egy igazán újszerűnek mondható „urbán fesztivállal” színesítik a hazai kínálatot. A SopronFest láthatóan szintet lép, ugyanakkor a szervezők célja továbbra is egy „emberi léptékű” és fenntartható méretű fesztivál megvalósítása.

A Lővérekben a két szabadtéri színpad mellett a Telekom Secret Garden és a soproni borfesztivál, vagyis a Poncichter Negyed várja a soproniakat és a városba látogató turistákat. Június 1-től egy héten át koncerteknek, irodalmi, gasztronómiai programoknak, kiállításoknak ad otthont a belváros, a szervezésben pedig a főszervező Weekend Event Kft. mellett a város kulturális életének aktív szereplői is szerepet vállalnak.

A SopronFest fő eseménye 2025-ben is a pünkösdi hétvégét érinti, június 6-tól, 3 napon át a Lővérekben várják a fesztiválozókat. A kínálatban a nemzetközi színtérről az osztrák Parov Stelar, a berlini Paul Kalkbrenner, valamint Dub FX szerepel. A hazai fellépők első köre is megérkezett: a Halott Pénz, a Carson Coma, Dzsúdló, a Parno Graszt, Co-Lee, Sisi, az Analog Balaton, a Budapest Bar és Lil Frakk mellett LL Junior itt mutatja be először élő zenekaros műsorát és érkezik a „legnagyobb buli”, a Necc Party is.

A kedvezményes „early bird” jegyelővétel november 15-én reggel 8-kor indul, 72 órán át a legjobb áron lehet hozzájutni a háromnapos bérletekhez, a Soproni Egyetem Diákbérlethez és a nyitónapi belépőhöz. Napijegyeket december 1-től lehet vásárolni.