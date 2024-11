Szijjártó Péter: Minden szinten folyamatos a magyar–szlovák párbeszéd a nyelvtörvény ügyében

A külgazdasági és külügyminiszter Budapesten találkozott szlovák kollégájával, és több témában is tárgyaltak. Közös sajtótájékoztatójukon kiemelte a szlovák nyelvtörvényt, amelytől azt reméli, semmilyen korlátozás nem fogja érni a magyar kisebbséget. Szlovákia Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, ezért további szoros együttműködés várható a két ország között. Utalt arra is, hogy mindkét állam a béke pártján áll az orosz–ukrán háborúban, valamint színjátéknak nevezte Brüsszel Várhelyi Olivérrel szembeni mentalitását.

Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében, a pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, így a Felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára.

Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában törvényalkotási folyamat zajlik az államnyelv védelmében, és ez ügyben minden szinten folyamatos a párbeszéd a két kormány között.

„A szlovák kormány tisztségviselői és a szlovák politika legfelső szintű vezetői egyértelműen elmondták nekünk, hogy semmilyen módon nem céljuk a kisebbségi nyelvhasználati jogok korlátozása.”

„Mivel a politika egy tapasztalati műfaj, s amióta mi ezzel a szlovák kormánnyal működünk együtt, nem kellett csalódnunk az adott szóban, ezért megnyugvással tölt el minket, hogy a szlovák politika legfelső szintű vezetői egytől egyig világossá tették elkötelezettségüket, hogy a kisebbségi nyelvhasználat terén nem kívánják a jogokat korlátozni” − fűzte hozzá.

Szlovákia Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere

Ezt követően a kétoldalú kapcsolatokat sikertörténetnek nevezte, és rámutatott, hogy Szlovákia mára Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált, a kereskedelmi forgalom értéke 15 milliárd euró körül stabilizálódott. Üdvözölte, hogy miközben 2010-ben még csak huszonkét határátkelőhely volt a két ország között, ezek száma napjainkra negyvenre nőtt.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország és Szlovákia a legérzékenyebb területeken nyújt egymásnak biztonságot. „Tehát amikor országaink fizikai, energetikai és gazdasági biztonságáról van szó, akkor az együttműködés mindhárom területen nagyobb biztonságot ad mindkettőnknek” − jegyezte meg.

Kiemelte, hogy a fizikai biztonság tekintetében nemcsak az illegális migrációval szembeni küzdelemről van szó, hanem idén már a magyar és a cseh hadsereg látja el Szlovákia légtérvédelmét is.

Az energiaellátás területén mind a kőolaj-, mind a földgázvásárlások vonatkozásában közös érdekeink vannak. Világossá tettük, hogy a keletről származó szállításokat nem kívánjuk elvágni, ugyanis […] akkor mindkét ország energiaellátásának biztonsága akut veszélybe kerülne

− figyelmeztetett. Valamint felidézte, hogy sok szakértő értelmetlennek tartotta a magyar–szlovák földgáz-interkonnektor megépítését, de gyorsan bebizonyosodott az energiahálózatok összekötésének stratégiai jelentősége.

Majd rámutatott, hogy a paksi beruházásban számos szlovák vállalat vesz részt, és a beruházás későbbi szakaszaiban is fontos szerepük lesz. Illetve arra is kitért, hogy a két kormány újabb megállapodás előkészítésén dolgozik a határt keresztező infrastrukturális kapcsolatok fejlesztéséről. „Új hidakat, új utakat és új vasúti összeköttetéseket fogunk építeni a következő időszakban” − jelentette be.

Békepárti mindkét ország

A miniszter végül leszögezte, hogy az amerikai elnökválasztás óta teljesen új politikai valóság született, minden eddiginél jobb remény van arra, hogy a béke visszaköltözzön Közép-Európába.

Ez kifejezetten jó hír, főleg azon országok és kormányok számára, amelyek eddig is békepárti politikát folytattak […] Büszkék vagyunk arra, hogy Szlovákiával közösen voltunk és vagyunk a részesei a globális békepárti többségnek

− mondta. Továbbá úgy vélekedett, hogy amióta patrióta kormány van hivatalban a Duna mindkét oldalán, azóta biztosított a kölcsönös tiszteletre épített együttműködés lehetősége Magyarország és Szlovákia között, a rendszeres párbeszéd pedig lehetővé teszi a nehéz kérdések megvitatását is.

Majd leszögezte, hogy az együttműködés során a szlovák és a magyar nemzeti érdekeket is figyelembe kívánják venni. „Értjük, hogy Európában sokan szurkolnak ezen együttműködés ellen, s értjük azt, hogy Európában és Brüsszelben is sokak érdekével ellentétes az, hogy Magyarország és Szlovákia kormánya tiszteleten és bizalmon alapuló, kiváló együttműködést tart fenn, de szeretnénk üzenni mindenkinek, aki ezt az együttműködést meg akarja bontani, hogy nem fog sikerülni” − összegzett.

Várhelyi Olivért szándékosan fúrja Brüsszel

Szijjártó Péter végezetül újságírói kérdésekre válaszolva „szánalmas politikai színjátéknak” nevezte azt, amit az európai baloldal folytat Várhelyi Olivér magyar biztosjelölttel.

„Várhelyi Olivér kiválóan szerepelt a meghallgatásán, kizárólag kicsinyes és színvonaltalan politikai okai vannak annak, hogy az európai baloldal szórakozik a magyar biztosjelölttel. Sajnos nem új ez a jelenség, a Patrióták képviselőcsoportját nagy baloldali összefogással kizárták minden tisztség viselésének lehetőségéből az Európai Parlamentben” − mondta.

