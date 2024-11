Mészárlást rendezett egy medve egy istállóban Észak-Olaszországban

Medve tört be egy istállóba az észak-olaszországi Udine tartományban, és három szamarat megölt – adta hírül az MTI. A helyi gazdák szerint aggasztó a helyzet, mert nem először fordult elő ilyesmi a térségben.

Az olasz sajtó csütörtöki beszámolója szerint a támadás keddre virradóra történt Lauco településén.

A vadállat egy olyan helyi gazda istállójába tört be, aki mintegy 120 tehenet és 26 szamarat tartott.

A medve a hegyi település határától alig 100 méterre támadt rá az állatokra. Három szamár elpusztult, három pedig megsérült.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a térségben medve támadt háziállatokra. A helyi gazdák és állattenyésztők aggódnak – mondta Stefano Mazzolini, Friuli regionális tanácsának alelnöke.

„Aggasztó, hogy farkasok és medvék ilyen közel kerülnek a házakhoz. A problémát meg kell oldani. Az EU igyekszik törvényi úton gátat szabni a farkasok elterjedésének. Ha ez sikerül, Olaszországnak át kell vennie a szabályozást és meg kell adnia a régióknak a lehetőséget, hogy ugyanezt tegyék” – hangoztatta Mazzolini.

Több olasz régió – köztük az Udinét is magába foglaló Friuli, valamint Trentino – is hasonló gondokkal küzd. Trentinóban nemrég olyan szabályozást fogadtak el, amely lehetővé teszi évente legfeljebb nyolc medve kilövését (ebben a tartományban az előző évben legalább egy olyan medvetámadás is volt, amelyben egy ember vesztette életét). A legfrissebb becslések szerint több mint száz medve él a térségben.