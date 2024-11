Erős széllel indul a péntek, estére visszatérnek a mínuszok

Nyugodt, csendes időjárásra kell számítanunk pénteken az ország nagy részén, egyes helyeken azonban előfordulhat szitálás, a nyugati részeken erős széllökésekre lehet számítani. Azokon a helyeken, ahol felszakad a felhőzet, akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

A nap folyamán észak felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, északkeleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve szitálás is előfordulhat. A Dunántúl nagy részén az élénk északnyugati szelet főleg Sopron és a Bakony környékén erős lökések kísérhetik – közölte a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de ahol felszakad a felhőzet, ott több fokkal enyhébb lesz az idő, akár 10 fok feletti értékeket is mérhetünk. Késő este mínusz 2, 5 fok valószínű.

A hétvége óta egyre terjeszkedett hazánkban a napközben is megmaradó alacsony szintű rétegfelhőzet, ami egyhangú, szürke, nyirkos, a megelőző időszakhoz képest hűvös időt eredményezett, bár ezzel együtt az éjszakai fagyok is megszűntek. A későbbiekben sem változik mindenhol az időjárás, de péntektől többfelé felszakadozik a felhőzet és megszűnik az éjszakánként képződő köd, és a tartósabban napos tájakon a hőmérséklet is 8–10 fok köré emelkedik. Számottevő csapadékra a jövő hét közepén van kilátás.

Péntekre a meteorológiai szolgálat nem adott ki egy vármegyére sem figyelmeztetést. Szombaton az északi és a keleti országrészben már sűrű, tartós ködre kell számítani.