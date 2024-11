Potápi Árpád halála után a Nemzeti Választási Bizottság október 31-i ülésén döntött a Tolna vármegyei 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületben tartandó időközi választás kitűzéséről.

A dátumok:

Az időközi választás 2025. január 12-én lesz.

A kampányidőszak 2024. november 23-án kezdődik.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. november 23-án átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Jelöltet legkésőbb 2024. december 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

Potápi Árpád verhetetlen volt

Potápi Árpád 1998-tól kezdve 26 éven keresztül folyamatosan a Fidesz országgyűlési képviselője volt Tolna vármegyében. 2002 és 2014 között a bonyhádi polgármesteri pozíciót is betöltötte.

A kormánypárti politikus 2022-ben 60 százalék feletti szavazatarányt szerezve győzte le a hatpárti ellenzék közös jelöltjét:

Potápi Árpád János (Fidesz–KDNP) – 62,44 százalék

Szabó Loránd (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd) – 27 százalék

Tobak Gábor (Mi Hazánk) – 7,54 százalék

Bea Gábor (Normális Párt) – 1,54 százalék

Kőmüves Attila (Megoldás Mozgalom) – 1,48 százalék

Potápi Árpád a képviselői pozíció mellett a nemzetpolitikáért felelős államtitkári feladatokat is ellátta, utódja ezen a területen valószínűleg Nacsa Lőrinc, KDNP-s politikus lesz.

Kit jelölhet a Fidesz?

A kormánypártok egyelőre nem jelentették be, hogy kit indítanak a dombóvári központú időközi választáson. A Kontroll korábban úgy értesült, hogy Potápi Árpád lánya, Potápi Kata lehet a Fidesz jelöltje.

A későbbi sajtóértesülések viszont már arról szóltak, hogy Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója – akit Potápi Árpád jobbkezének tartottak – lehet a kormánypárti jelölt. Lapunk kereste a Fideszt a Tolna vármegyei jelöltjükkel kapcsolatban, választ egyelőre nem kaptunk.

A Tisza Párt kihagyja a választást

„A pártunk elnöksége úgy határozott, hogy a Tisza sem a mostani, sem az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet” – jelentette be Magyar Péter november 6-án.

A pártelnök hét pontban indokolta a döntést:

„A kormány által folyamatosan fenntartott rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható. Érdemi kontrollal és befolyással a képviselők nem rendelkeznek a kormányzati döntések felett.”

„Egy esetleges Tisza-győzelem sem változtatna a Fidesz kétharmados többségén az Országgyűlésben.”

„Egyedüli képviselőként, frakció nélkül szinte semmilyen jogosítványa nem lenne a megválasztott Tisza-képviselőnek.”

„A Tisza párt az alig több mint egy év múlva megrendezésre kerülő országgyűlési választásig nem kíván asszisztálni az Országgyűlésben a Fidesz és az érdemi támogatottsággal már nem rendelkező ellenzéki pártok közös bábszínházához.”

„A Tisza Párt 2026 tavaszán, a következő országgyűlési választáson fog megmérkőzni a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerével. De akkor mindenhol és minden demokratikus eszközt igénybe véve, magyarok millióinak a támogatásával a hátunk mögött.”

„Annak érdekében, hogy megfeleljünk a felénk irányuló, megelőlegezett bizalomnak és veletek közösen megnyerjük a sorsdöntő országgyűlési választást, a következő egy év során minden erőnket a nyertes csapat és kormányprogram összeállítására fogjuk fordítani.”

„A Tisza Párt azt javasolja a Tolna megyei honfitársainknak, hogy ne vegyenek részt a január 12-i időközi választáson, ezzel is megüzenve, hogy nem asszisztálnak a hatalmi elit 20 éve tartó színjátékához.”

Több ellenzéki jelölt lesz

Három ellenzéki párt már bejelentette, hogy rajthoz áll a tolnai időközin:

A Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dóra országgyűlési képviselőt, a párt elnökhelyettesét indítja.

Az MSZP saját jelöltet indít a választáson, akinek személyéről még zajlanak az egyeztetések.

A Második Reformkor a párt kommunikációs igazgatóját, Ágoston Pált jelöli.

A Jobbik lapunk kérdésére kifejtette: „Miután a Jobbik nagyon gyenge eredményt ért el az EP-választáson és levontuk az ebből következő tanulságokat, mozgalmunk gőzerővel állt neki országos szervezetének újraépítésének, melyet 2026-ig be is fejezünk és az országgyűlési választásokon való induláshoz is készen fogunk állni. Ezen szervezeti újraépítkezésben azonban Tolna 2-es számú választókerületében még nem tartunk ott, hogy a helyiek képviseletére alkalmas helyi képviselőjelöltet állítsunk, így felelős politikai szervezetként úgy döntöttünk, hogy nem indulunk az időközi választáson.”

A Párbeszéd – Zöldektől is azt a választ kaptuk, hogy nem indítanak jelöltet a tolnai időközin. Érdeklődtünk a Momentumnál és az LMP-nél is, a válaszaik egyelőre nem érkeztek meg.

Frissítés:

A Demokratikus Koalíciótól sem reagált a megkeresésünkre, de cikkünk megjelenése után közleményben jelentették be, hogyönálló jelöltet állítanak a Tolna megye 2. számú választókörzetében kiírt időközi parlamenti képviselő választáson. Mint írják, a DK jelöltje a választókerületben élő, tapasztalt és közismert helyi politikus, aki képes elnyerni a szavazók támogatását. A képviselőjelöltet november 18-án, hétfőn mutatják be. „Igazi ellenzéki párt nem menekül a választások elől, nem latolgatja az esélyeket, nem taktikázik. Hanem elindul és képviseli a szavazóit, képviseli az Orbánon kívüli világot” – fogalmaznak a közleményükben.

(Borítókép: Magyar Péter 2023. október 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)