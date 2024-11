Lázár János támogatja, hogy a MÁV és a Volán járatain is ingyen lehessen kutyát és biciklit szállítani

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésben írt Lázár Jánosnak, hogy a BKK járatai mellett a MÁV és a Volán járművein is lehessen kutyát és kerékpárt szállítani. Az építési és közlekedési miniszter támogatta a javaslatot, és Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának ki is adta a feladatot. Az előterjesztésről viszont Karácsony Gergely azt állította, hogy a Fővárosi Közgyűlés előtt van, csak meg kell szavazni.

Lázár János építési és közlekedési miniszter támogatja a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjének kezdeményezését, hogy ingyen lehessen kutyát és biciklit szállítani a MÁV és a Volán járatain is.

A tárcavezető pénteken közösségi oldalán azt írta, a feladatot ki is adta Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának, és jövő hétre várja a technikai megvalósítás tervét és ütemezését − tájékoztatott az MTI.

Lázár János közölte: „támogatom a fővárosi Fidesz kezdeményezését! A MÁV-csoporttal megcsináljuk.”

Hegyi Zsolt hozzászólásában azt közölte az építési és közlekedési miniszterrel: „Lázár János Miniszter úr, a tulajdonosi elrendelést megkaptuk, dolgozunk a technikai megvalósításon. A Budapesten érvényes bérletekhez járó kerékpár- és kutyaszállítás lehetőségét beépítjük az új tarifarendszerbe.”

A Fidesz fővárosi frakciójának vezetője javasolta a díjmentes szállítást

Szentkirályi Alexandra pénteken tudatta: levelet írt Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és a Volán járatain is ingyen lehessen biciklit és kutyát szállítani, kiterjesztve ezt a díjmentesen, illetve az álláskeresők bérletével utazókra is.

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte, hogy „a Fővárosi Közgyűlés döntést hozott: januártól a BKK járatain a bérlettel rendelkezők egy kutyát és egy biciklit is díjmentesen szállíthatnak”.

Azonban meggondolatlannak és elkapkodottnak nevezte az előterjesztést, mert szerinte a díjmentesen utazók így kiestek a döntésből, tehát a 14 év alattiak és a 65 év felettiek ugyanúgy vásárolhatnak jegyet, ha kerékpárral vagy kutyával szeretnének utazni. Emiatt írt levelet Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és Volán járművein is ingyen lehessen biciklit és kutyát szállítani.

Karácsony Gergely hozzászólt Szentkirályi Alexandra posztjához, azt állítva, hogy a Fővárosi Közgyűlés előterjesztésébe már bekerült a MÁV és Volán járataira vonatkozó kitétel is, amelyről szavazni fognak. Emellett kérte, hogy írhatna a kormánynak is, „ne vegyen el jövőre 100 milliárd forintot a budapestiektől”. Ezt még támogatná is a főpolgármester.