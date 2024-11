Megindult a találgatás David Pressman utódjáról, ismert nevek is felmerültek

Donald Trump és a Republikánus Párt november 5-i elsöprő győzelmével szinte biztos, hogy David Pressman magyarországi amerikai nagyköveti pályafutása véget ér – írja a Hungarian Conservative.

A lap úgy véli, hogy a nagyköveti poszt, amelyet eddig a magyar kormányt kritikusan szemlélő személy töltött be, meg fog üresedni, sőt azt sugallják, hogy azonnal megindultak a találgatások arról, ki fogja képviselni Washingtont a Trump-kormányzat egyik legszorosabb európai szövetségesénél.

Egy névtelenséget kérő forrás szerint három név szerepel a legesélyesebb jelöltek között: Nancy Brinker, David Cornstein és Bryan Leib.

Nancy Brinker

Nancy Brinker kiemelkedő politikai karriert futott be, és nemzetközileg is ismert, bár talán inkább a rák elleni küzdelemben tett erőfeszítései, mint politikai eredményei miatt. A nevéhez fűződik, hogy a magyar nők körében is felhívta a figyelmet a mellrákra azzal, hogy a Lánchídon átvezető felvonulást vezetett, ahol a hidat erre az alkalomra rózsaszínben világították meg. Ezt a felvonulást azóta évente megrendezik. A 78 éves diplomata korábban nagykövetként szolgált Budapesten, 2001 és 2003 között George W. Bush elnök és a republikánus kormányzat magyarországi képviseletében. Brinker diplomáciai pályafutását a Magyar Köztársasági Érdemrenddel is elismerték.

David Cornstein

Brinkerhez hasonlóan már David Cornstein is betöltötte a magyarországi nagyköveti tisztséget az első Trump-kormányzat idején, 2018-tól 2020-ig. A 86 éves diplomata szöges ellentétben állt Pressmannal: hivatali ideje alatt gyakran vette védelmébe Orbán Viktor kormányát és Magyarországot az országot ért kritikákkal szemben. Cornstein a mostani választási kampányban többször is Orbánéhoz hasonló nézeteket hangoztatott. Áprilisban például azt nyilatkozta, hogy Trump az egyetlen személy, aki véget vethet az ukrajnai háborúnak. A Newsmax 2021 októberében megjelent véleménycikkében megjegyezte, hogy Magyarország gazdasága virágzik, ugyanebben a cikkben méltatta Magyarország migrációs politikáját is.

Bryan Leib

Bryan Leib kiemelkedik a hármas listából, mivel a másik két potenciális jelölttel ellentétben ő még nem szolgált nagykövetként Budapesten. Leib korábban kongresszusi képviselőjelölt volt Floridában, jelenleg pedig az Alapjogokért Központ vezető munkatársa. Az elmúlt években Leib következetesen foglalkozott Magyarországgal, a magyar kormányt ért kritikákkal, és válaszokat is adott rájuk. David Pressman éles kritikusa és aktív politikus az X-en, hozzászólásaiban gyakran támadja a nagykövet általában felháborítónak tartott kijelentéseit. Leib a választások előtt egy interjúban pontosan megjósolta Trump elsöprő győzelmét. A választások után újabb jóslatot tett, ezúttal az X-en: „A Trump-kormányzat alatt Magyarország Európa egyik erőközpontjává válik.”

A magyar közélet szereplői is reagáltak David Pressman távozására

November 6-án, amikor még nem is volt hivatalos, hogy Donald Trump, republikánus elnökjelölt nyeri meg az elnökválasztást, Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán angolul és magyarul is kiposztolta ironikus hangvételű útravalóját:

Búcsúzunk, Pressman nagykövet úr, hiányozni fog!

Bayer Zsolt publicista már jóval keményebben fogalmazott, a Magyar Nemzet hasábjain megjelent írásában azt írta, „a helytartónak el kell takarodnia”.

Ideje előkotornod a nagy vulkánfíber bőröndöt a rumliszobából. A kis feleséged is kezdheti összepakolni a piperecuccokat. Mentek innen. Vége van. Ennyi volt

– fogalmazott, majd arról értekezett, hogy Pressman „tökéletesen képviselte és szimbolizálta a deep state-et, a cancel culture-t, a woke-ot, az LMBTQ-t és az összes többi elmebajt”. Szerinte „éppen ezért küldték Magyarországra, a normalitás egyik utolsó kis szigetére”.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke sem hagyta szó nélkül Pressman valószínűsíthető távozását. Az X-en jelezte a diplomatának, hogy ideje szedni a sátorfáját.

Pack your bags, goodbye! Congratulations to DonaldTrump!

Pressman sem maradt válasz nélkül, erről IDE kattintva olvashat.

(Borítókép: David Pressman 2024. június 22-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)