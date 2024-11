Orbán Viktor: 2025-ben történnek majd olyan dolgok Magyarországon, amik eddig még soha

A jövő évi költségvetésről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, de szóba került az amerikai választás és az orosz–ukrán háború is.

A magyar gazdaság bajai a háborúból és a háború következményeiből származnak – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli adásában. A miniszterelnök elmondta, hogy nem tér vissza az élet a gazdaságba, ha nincs béke. A kormányfő szerint emberi és keresztényi szempontok is mondatták vele az elmúlt időszakban, hogy legyen béke.

Szenvedés, vér és szomorúság mindenhol. Nekünk ez a háború gazdasági szempontból egy istencsapása

– fogalmazott.

Duplázás, emelés, lesz minden, mint a búcsúban

A miniszterelnök szerint kellett egy főszereplő, aki akarja a békét, ezért volt szükség Donald Trump amerikai elnök visszatérésére. Mint mondta, erre alapozták a benyújtott békeköltségvetést.

2025-ben történnek majd olyan dolgok Magyarországon, amik eddig még soha

– ígérte a kormányfő. Orbán Viktor azt ígérte, hogy az intézkedések a legkisebb szereplőknek, a családoknak lesznek kedvezőek, ugyanis megduplázzák a családi pótlék összegét, de tárgyalnak munkaadókkal, hogy megemeljék a béreket.

A kormányfő szerint a költségvetés segít a lakhatás megfizethetővé tételében. Példaként említette a Kormányinfón már bejelentett 35 év alattiaknak a munkáltató által nyújtható lakhatási támogatást. Ez egy 150 ezer forintos kedvezményes adózású támogatási rendszert jelent 2025 januárjától. Eddig 450 ezer forintos lakhatási támogatást adhatott a munkáltató a dolgozónak, ez megmarad, de efölött havi 150 ezer forinttal támogathatja alkalmazottját. A kisvállalatok támogatása is szóba került, amelyben a Demján Sándor Program segít.

Nagyszerű lehet a következő évünk, és akkor a munkáshitelről még nem is beszéltem, ami érzelmileg sokunkhoz a legközelebb áll a kormányban

– mondta Orbán Viktor, aki itt a gyermekvállalás esetén leírható négymillió forintos kölcsönre gondolt.

Szélcsend van

„Eddig húzott a hajó, fújt a szél” – mondta Orbán Viktor, aki most úgy látja, hogy szélcsend van, várjuk a békét. Szerinte egy érdekes kérdés, hogy mi történik Donald Trump január 20-ai hivatalba lépéséig. A kormányfő elmondta, hogy Donald Trump a hivatalba lépéséig konkrét lépéseket nem tud tenni, azonban nekünk mégis az a legfontosabb, amit Brüsszel tesz a béke érdekében.

A békevitorlás most vesztegel a nyílt tengeren

– vélekedett.

Gazdasági öngyilkosság, diktátorok és idióta szabályok

A miniszterelnök a gazdasági helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy tíz, tizenöt évvel ezelőtt az Egyesült Államok és Európa fej-fej mellett haladt, azonban most az látható, hogy Amerika elhúzott mellettünk, a kínai gazdaságról nem is beszélve. Szerinte ideje lenne feltenni a kérdést, hogy mit rontottunk el. Megjegyzete ugyanakkor, hogy az Európai Unióban az elmúlt időszakban több rossz gazdasági döntés is született, azonban Magyarország ezt elég jól megúszta.

Nyilvánvalóan elrontották ezt az 5–10 évet. Mi elég jól megúsztuk, sokkal kevésbé estünk ki a fejlődés üteméből, a nálunk gazdagabb országoknak szörnyű éveik voltak az elmúlt időszakban, mert ott nincs rezsicsökkentés, az energiaárak felzabálták a termelés egy részét, önmagukhoz képest ott mindenki panaszkodik

– fogalmazott a kormányfő. Megjegyzete, hogy nem csak ő van azon a véleményen, miszerint nem jól működik az európai gazdaság, példaként említette Emmanuel Macron francia elnököt, aki szerint két-három év múlva „meghal” az uniós gazdaság, ha Brüsszel nem változtat.

Ha valaki azt mondja, hogy hanyatlik a Nyugati gazdaság, azt azonnal valami keleti diktátornak írják le

– fogalmazott ezzel kapcsolatban a miniszterelnök, aki elárult, a rebellió híve, „nyíltan és egyenesen, a mi költségvetésünk egy nyílt lázadás, szöges ellentétben áll azzal, amit Brüsszel gondol”. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy véleménye szerint ideje lenne felülvizsgálni a szankciókat, és az európai bürokráciát is csökkenteni kellene, mert „sok az idióta szabály”.

A kormányfő elmondása szerint az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, amit Budapesten tartottak, mindenki egyetértett abban, hogy „meg kell menteni” az európai gazdaságot. Ennek megértésében szerinte a Draghi-jelentés segített, amelyből kiderült, hogy Európa „öngyilkosságot” követ el.

A magyar kormányfő végezetül beszélt a jelenleg is zajló nemzeti konzultációról, és azt kérte, mindenki töltse ki, ugyanis a brüsszeli csatákhoz kell „muníció”.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. november 8-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)