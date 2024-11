A Nobel-díjas magyar fizikus, Krausz Ferenc is előadást tart a Szépművészeti Múzeumban, a november 21-23-i Tudományos Expón, ami a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Innovációs Ügynökség, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, a Nemzeti Tudósképző Akadémia, valamint a legnagyobb hazai egyetemek együttműködésében valósul meg. Megnéztük az ingyenesen látogatható budapesti esemény programját, amelynek az a célja, hogy közelebb hozza a tudomány világát az átlagemberekhez, és népszerűsítse a természettudományos, valamint műszaki tárgyakat a fiatalok körében.

Hogyan főzzünk üstököst? Nem, ez a kérdés nem egy Lázár Ervin-mesében hangzik el, még csak nem is Harry Potter kísérletezik vele a Roxfort varázslóképző iskolában: ez lesz a jövő heti budapesti Tudományos Expó egyik programeleme. Üstököst egyébként nagyon egyszerűen lehet főzni – a megfelelő alapanyagok (például alkohol, föld, szén), kellő szakértelem és odafigyelés mellett.

A program szerint a diákok csupa olyan kísérletet végeznek majd el a Szépművészeti Múzeum Román csarnokában, amelyeket ha mi is kipróbáltunk volna, talán nagyobb örömmel választunk természettudományos pályát.

Működésben a Da Vinci robot

A másik kedvencünk a programban, hogy a Semmelweis Egyetem például bemutatja, hogyan működik a sebészetben használt Da Vinci robot, a BME kutatói pedig a nagyszínpadon vizsgálják, miként viselkednek a különböző fényforrások extrém hidegben.

Ha valaki arra vágyna, hogy egy immuncitokémiai eljárással megfestett sejtkultúra fotója legyen kint a falán, ilyen rendhagyó alkotást is talál:

a Semmelweis Egyetem segítségével megismerkedhetünk az őssejtek klinikai jelentőségével, fenntartásukkal és felhasználásukkal, majd fluoreszcens mikroszkóp segítségével fotót is készíthetünk egy-egy sejtkultúráról.

Különböző szervezetek standjainál szintén közelebb kerülhetünk olyan témákhoz, mint a VR-forradalom, a gyógyszerfejlesztés, az okos város koncepció vagy a lézerkutatás.

Bemutatkozik például a BrainVisionCenter által fejlesztett innovatív Moculus VR szemüveg, amely lehetővé teszi az egerek számára a virtuális térben való mozgást, így segítve az agyi aktivitás és a viselkedés pontosabb vizsgálatát.

Az Óbudai Egyetem egy innovatív, virtuális valóság alapú patológiai megjelenítő rendszert (PathoVR) állít majd ki, amely immerzív élményt nyújt az orvosi diagnosztikában.

Emellett egy mikroszkóp tárgylemezeket felismerő és mozgató robottal is készülnek, amely az orvosi vizsgálatok automatizálását és pontosságát segíti.

Az expo során a gimnazisták is lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák a tudományos oldalukat. A Nemzeti Tudósképző Akadémia diákjai például kísérleti vizsgálatokon mutatnak rá a sarlósejtes vérszegénység veszélyeire (ez egy olyan örökletes genetikai rendellenesség, amelynek következtében a szervezet sarló alakú, instabil vörösvértesteket termel – de ezt nyilván mindenki tudja, aki már érettségizett), de láthatjuk azt is, hogy érzékszerveink felépítését és működését milyen modern eszközökkel lehet elemezni.

A lelkes gimnazisták azt is megmutatják, hogyan kell bürker-kamrával sejteket számolni, miként épül fel és működik az agyunk, de akár restrikciós endonukleázt is kereshetünk! Ez pedig, nyilván ezt is mindenki tudja, aki volt már gimnazista, a klónozás és génsebészet egyik fontos eszköze, amely a vírusfertőzések elleni védekezésben játszik fontos szerepet.

A bioterrorizmus kora

A program szerint elméleti előadások is lesznek bőven. A koronavírus-járvány óta fókuszban van, hogy az újonnan megjelenő fertőző betegségek és a bioterrorizmus kockázatai gyors reagálású, hatékony rendszerek fejlesztését követelik meg, amelyről az egyik kerekasztal-beszélgetés szól. Téma lesz, hogy az önvezető autók esetében miként lehet összehangolni a technológiai fejlődést a jogi szabályozásokkal, etikai normákkal és a társadalom elvárásaival a biztonságos és fenntartható közlekedés érdekében.

Lehetséges megoldásokról is hallhatunk az élelmiszerpazarlás témakörében.

Ez a jelentős globális kihívás, amely környezeti fenntarthatósági, gazdasági és erkölcsi szempontból is problémát jelent.

Szintén téma lesz, mint a magyar bor (szerencsére itt nem merült fel a pazarlás, mint téma). Kerekasztal-beszélgetés tárja fel a magyar borászat és a tudomány közötti kapcsolatot, különös tekintettel a szőlészet és borászat innovációira, valamint a fenntarthatóság kérdéseire.

Az esemény zárásaként pedig egy igazi nagyágyú osztja meg velünk értékes gondolatait: a tavaly az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló, attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért Pierre Agostinivel és Anne L'Huillier-vel közösen fizikai Nobel-díjat elnyerő Krausz Ferenc tart majd előadást szombat délután.